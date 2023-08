Este sábado habrá un concierto gratuito en el Teatro Argentino

El Ciclo de Canciones de Cámara del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata continuará este sábado 26, a las 18, en la sala Astor Piazzolla, con un concierto a cargo de la soprano Marina Torres y la pianista Rosita Zozoulia, informó hoy el Instituto Cultural.

Como homenaje al compositor ruso Sergei Rachmaninov (1873-1943) en el 150mo aniversario de su nacimiento, se ofrecerá un programa integrado por las canciones No llores hermosa, El sueño, Cómo me duele, Las lilas, Yo te espero, Aquí se está bien, Me enamoré, En el silencio de la noche misteriosa y Viene la primavera, y el aria de la ópera Aleko.

La soprano Marina Torres integró el elenco de óperas y brindó conciertos en algunas de las salas más importantes del país, como el Teatro Colón, el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino y en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

La pianista rusa Rosita Zozoulia se graduó en el Instituto Mussorgsky de Ekaterinburgo y, ya en la Argentina, condujo y acompañó numerosos conciertos realizados, entre otros ámbitos, en el Salón Dorado del Teatro Colón, el Salón Dorado de la Municipalidad de CABA y el Teatro Gran Rex. Desde 2010 dirige la carrera de Canto en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Las entradas son gratuitas, aunque con reserva online, y se podrán obtener en la página del Teatro Argentino, en el enlace web: https://www.gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion.