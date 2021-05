Feriantes continúan solicitando que los dejen trabajar en el centro

Feriantes de la ciudad se volvieron a concentrar en 7 entre 51 y 53, para reclamar a la Municipalidad de La Plata que les permitan vender sus prendas y objetos usados, ya que es el único medio que tienen para subsistir.



“Somos ciudadanos, nosotros lo único que pedimos es que nos escuchen, que nos den una explicación, pedimos trabajar, no generamos daño alguno y ayudamos a otras personas con nuestra venta de ropa usada”, explicó una manifestante en diálogo con diario Hoy y Red 92.



En tanto, otro manifestante señaló: “Nosotros no queremos molestar a la gente, solo queremos que nos dejen ­vender”, a la vez que se hicieron sentir con bombos y la puesta en marcha de una olla popular.



“Acá no estamos haciendo política, no lo elegí para que hoy usted me haga sentir el abuso que me hace sentir día a día, señor Julio Garro”, señaló con angustia la mujer que se acercó a reclamar al centro de la ciudad.