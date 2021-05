Jardines maternales reclaman al Municipio por mejores condiciones laborales

Las trabajadoras docentes de la ciudad de La Plata manifestaron su descontento con la gestión de la Municipalidad por las precarias condiciones de trabajo en las que se desempeñan, donde no tienen un estatuto y se suma a ello la falta de protocolos en el marco de la pandemia.



“Es un tema que viene desde hace mucho tiempo, se intentó resolver pero nunca hubo respuestas. Muchas trabajamos en jardines maternales, y en este contexto los bebés no están recibiendo del trato que merecen en esta pandemia, porque el objetivo es acompañar a los niños y no se tiene en cuenta que con lo que se nos exige no se pueden alcanzar algunas cosas, como el uso de doble máscara”, señaló a diario Hoy Noelia Aval, parte del colectivo Docentes Técnicas Municipales.



En ese plano, denunció que, cuando comenzó la discusión por la presencialidad, se utilizó el servicio de alimentación que ofrecen esos espacios a las familias vulnerables. “Empezó a hacerse un negocio, y si las familias no iban, no se les entregaba la mercadería”, marcó. “Esto se suma a que no tenemos estatuto y nadie reconoce nuestros derechos; por ejemplo, no podemos ampararnos en los gremios docentes como otros trabajadores de la educación, por eso no participamos de paritarias ni nada”, marcó Noelia.



En ese plano, resaltó que en este conflicto también quedan en medio las y los niños que asisten a los 38 establecimientos municipales. “Las mismas condiciones están atravesando los talleristas de arte del Pasaje Dardo Rocha; se trató de hablar con el funcionario Martiniano Ferrer Picado, pero no hubo respuesta”, señaló.



El reclamo principal tiene que ver con la falta de un estatuto que regularice y supervise la tarea con derechos y obligaciones, lo que las limita en todos los sentidos, incluso a tener un gremio propio.

Además, solicitan la apertura a concurso para cubrir cargos jerárquicos a todos los docentes interesados.