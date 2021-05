Hola mis queridos lectores! Feliz de encontrarnos como cada sábado en este rinconcito gastronómico que nos brinda diario Hoy.



Arranca mayo, y junto al Día del Trabajador, comienza un mes lleno de tradición: Argentina es un país de entrecruzamientos culturales, un destino elegido por millones de seres humanos que fueron corridos de sus tierras de origen por hambre, persecuciones políticas y religiosas, guerras, por falta de trabajo; circunstancias de una Europa convulsionada.



Y un clásico reversionado en todo el mundo (y antiquísimo, tanto que los primeros datan de la época de los romanos) es nuestro postre de hoy: el emblemático flan casero.



Con o sin agujeritos, con caramelo, crema o dulce de leche. ¿Cómo te gusta a vos?



¡Vamos a la receta!

Ingredientes

Para el flan



6 huevos

100g de azúcar

500cc de leche

50cc de vermút o

vainilla una cuchara

Para el caramelo



200g de azúcar

Preparación

Hacer un caramelo en una sartén y pasarlo a un molde para flan de 28 centímetros de diámetro (sale grande, podés hacer la mitad de la receta o sino un molde chico y varios miniflan en moldes descartables de aluminio, son resalvadores).



En un bowl colocar los huevos y agregar el azúcar.



Mezclar sin batir, agregar 50 cc de vermút y 500 cc de leche.



Mezclar todo y volcar en el molde con caramelo.



Colocar en una fuente para horno, agregar agua para cocinar a baño María unos 30-40 minutos a fuego lento.



Retirar, dejar enfriar, tapar con un film y llevar a frío hasta el día siguiente.



Desmoldar, cortar una porción bien generosa y servir con crema y dulce de leche (si te gusta, ¡pero te aseguro que así solito es lo más!).

Tips



Precalentar el horno.



Que el caramelo sea generoso así después podés hacer tipo una salsita.



Si no te gusta o no tenés vermút podés agregarle vainilla o un poquito de coñac.



La textura es muy aireada, si lo hacés en moldes de aluminio descartables colocá en la base de la placa un papel absorbente, los flanes y después agregás el agua.



Para que el caramelo te salga perfecto no le agregues agua, solo azúcar en una sartén o cacerolita y con paciencia esperás al color, que no se pase porque sino da un sabor amargo.



Para un flan de 26 o 28 centrímetros de diámetro se necesitan aproximadamente unos 300g de azúcar para el caramelo.



Si te querés lucir más, en la mesada con aceite hacé unas figuras de caramelo simplemente volcando rápido con una cuchara de madera hilos de caramelo hasta que tengan forma.

