Fobia a la vacunación: un mal que afecta a millones de personas

El tema del momento desde hace meses a nivel mundial es sin dudas la vacunación, y también la curiosidad que la proliferación de vacunas para combatir al coronavirus ha despertado. Pero en el medio hay millones de personas que sienten pánico de solo pensar en ello: los fóbicos a la vacunación.



Diario Hoy dialogó con Gustavo Bustamante, licenciado en Psicología, doctor en Psicología clínica y director general de la Fundación Fobia Club, quien brindó detalles y distinción entre quienes padecen la manía y quienes mantienen una filosofía antivacunas.



“Hay un grupo muy importante de personas en el mundo; el Centro de Control y Prevención de Enfermedades calcula que es el 7% de la población mundial que tiene fobia a darse una vacuna o tomar contacto con una jeringa”, detalló.



Para marcar la diferencia, el profesional señaló que paralelamente “se generó a partir de esta infodemia un temor particular sobre las vacunas, desconfianza o negación; personas que son extremadamente optimistas y creen que no se van a contagiar. Esto tiene que ver con la falta de información y una base de ansiedad”.



Según marcó el experto, a este temor irracional a las jeringas, aplicarse una vacuna, una inyección o sacarse sangre se lo conoce con el nombre de tripanofobia. Destacó que entre quienes la sufren se presentan una serie de síntomas como mareos, taquicardia, insomnio previo, estado de alerta, por lo que la mayoría de la gente no llega a hacerse el procedimiento que tengan que transitar.



“Este es un tema que no contempló ningún gobierno en la organización de la vacunación; el trabajo es hacer una concientización de que es sumamente necesario, que es un acto necesario y en muchos casos hacer un tratamiento porque tienen que llegar en otras condiciones a ese momento”, marcó Bustamante.



En cuanto a los orígenes de la tripanofobia, el profesional marcó que se nota desde muy temprana edad, por eso resaltó: “Es importante que los padres estén atentos porque cuando un chico presenta un miedo irracional ante esto es probable que lo curse toda la vida, por ejemplo tengo pacientes que nunca se vacunaron y tienen 40 años. Las intervenciones que les hicieron tuvieron que hacerlas entre seis u ocho personas; son casos extremos pero son frecuentes”. En ese sentido, señaló que si los padres son temerosos, eso duplica la posibilidad de que los hijos puedan desarrollar esta fobia. Por esta razón muchas veces se hacen consultas tempranas porque hay progenitores que saben que ellos mismos la pasaron por mucho tiempo y quieren resolverles a sus hijos lo antes posible esta dificultad.