Frío fuerte y con heladas, pero sin nevadas a la vista en la región

El frío que llegó con fuerza a la ciudad de La Plata y la región fue, sin dudas, el tema de todas las conversaciones en los últimos días, en especial por la expectativa de que pudieran llegar nevadas, como aquel helado 9 de julio de 2007.

En las últimas jornadas, “lo que esperamos para estos días son mínimas de 1° y de -1°C en las áreas semirrurales de La Plata, con cielo claro y vientos leves, que son las condiciones ideales para que haya heladas. Las máximas no van a ir mucho más allá de los 12 o 13°”, explicó a diario Hoy Horacio Sarochar, profesor de Meteorología, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP.

El experto señaló que esta ola de frío simplemente “se ha dado así, nunca los otoños e inviernos son iguales”, y que no responde a ningún fenómeno específico.

“En los últimos tres años tuvimos otoños cálidos, hasta 2023 en mayo estábamos en remera”, recordó el docente e investigador. Para Sarochar, lo que está ocurriendo estos días “está dentro de la variabilidad del clima, aunque esta vez fueron más constantes los pasajes frontales, el frío viene detrás de un frente frío; este que tenemos viene del último frente que está estacionado al sur de Brasil”.

“Como los cielos son claros, favorecen el enfriamiento nocturno. No es que haya algo especial; si bien no es usual, no quiere decir que sea una cosa rarísima”, aclaró.

En otro punto, al ser consultado sobre la posibilidad de volver a ver la nieve en La Plata o en la región, el meteorólogo fue claro: “Lamento decirlo, pero no se hagan ilusiones, puede haber nevadas en Sierra de la Ventana o parte de Córdoba o San Luis, que de hecho ya las hubo, pero no se hagan ilusiones con nevadas en La Plata”.

“Hay una tendencia a esperar que este invierno sea más frío que lo habitual, pero no mucho más allá”, concluyó.

Para este domingo, en tanto, se espera un cielo nublado y muy frío con probables lloviznas aisladas hacia la tarde, mientras que para el lunes se prevé nubosidad variable y tiempo muy frío con vientos leves del sector este.