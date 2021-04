Fue la semana de la “desconectividad” en Tolosa y lo sufrieron en el colegio El Carmen

En la misma semana en la cual miles de chicos empezaron a tener clases virtuales, los vecinos de Tolosa sufrieron como pocos en La Plata la “desconectividad”. Es consecuencia de los cables que se fueron robando o el servicio que en esta zona platense no garantizó la empresa Telecentro o la compañía Telefónica.

Tanto es así que Eduardo Hache, referente de la Asamblea Vecinal de Tolosa, advirtió que durante toda la semana, centenares de chicos no pudieron nutrirse del contenido pedagógico de las clases virtuales por la falta de conectividad en las inmediaciones del colegio El Carmen, que está en la zona de 115 entre 530 y 531.

“A través del Whatsapp del barrio nos fuimos enterando que se habían empezado a robar los cables del teléfono en distintos puntos de Tolosa. Allí fue cuando empezamos a consultar con los distintos vecinos y constatamos que no solo se trataba del servicio de teléfono el que estaba faltando, sino también el de Internet”, expresó.

“Desde Telefónica les dijeron a algunos vecinos que no querían reponer los cables y que a cambio les ofrecían promociones, para que puedan comprar teléfonos celulares con chips y promociones. Pero acá en Tolosa hay gente grande que está acostumbrada a usar el teléfono de línea y no quiere que la enganchen con promociones o celulares de último modelo, que muchas veces nos lo pueden manejar. La respuesta de Telefónica fue que no quieren reponer los cables y que a cambio van a mandar un chip con una central”, explicó.

La falta de conectividad no solamente afectó a las personas que están trabajando con la modalidad home-office, sino principalmente a los alumnos de los colegios que están en esta localidad y que no pudieron acceder a educarse en la primera semana de suspensión las clases presenciales en el AMBA.