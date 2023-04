Gonnet: quejas por obras que interrumpen el normal funcionamiento de comercios

Una comerciante del barrio de Gonnet, específicamente de calle 501 entre 137 y 138, en diálogo con este multimedio indicó que por el corte de calle que se está realizando en la zona tiene grandes pérdidas económicas, ya que los clientes no pueden llegar hasta su comercio. Por ello, pidió enfáticamente una solución para no perder su fuente laboral y la de sus empleados.

“Desde hace días vengo a mi supermercado, que se ubica en 501 entre 137 y 138, y me encuentro que en la calle 501, desde 133 hasta 138, está todo cortado. Por ende, no hay acceso al supermercado”, señaló. Asimismo, indicó que el ruido de las máquinas que se escuchan durante todo el día es casi insoportable y que rompieron toda la calle.

En este sentido, la mujer manifestó: “Hoy llegué a mi comercio y no podía meterme con el auto porque estaban todas las maquinas arriba del playón que hice yo, con mi dinero. Les dije que por favor saquen las máquinas y todo de arriba porque me están rompiendo el playón que hice yo en su totalidad, y que eso no me lo van a arreglar después. Pasan las máquinas, vibra todo el piso; me vibran las paredes del supermercado, que se pueden rajar tranquilamente. Y no sé quién se va a hacer cargo, es una locura”, manifestó.

En este sentido, expresó que hace varios días que no trabaja, que tiene el supermercado abierto, pero son más los gastos que genera de luz y del pago de los empleados que el ingreso que le genera el sostener abierto el supermercado. Por eso, exige una solución. “Fui a la Municipalidad a comentar el tema, y me dijeron que tengo que hablar con la empresa que es OCSA, porque es una empresa privada. Voy a OCSA a hablar y me dicen que tengo que hablar con la Municipalidad porque a ellos lo contrataron desde el Municipio. Cuestión que nadie me está dando una solución, los días siguen corriendo y yo sigo sin trabajar”.

Finalmente manifestó que esta situación le genera una gran desesperación, porque como ciudadana tiene que abonar la luz, el alquiler, a los empleados: “Tenemos que comer y estoy realmente desesperada porque ya no sé qué hacer, necesito una solución”.