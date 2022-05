Hepeating: cuando los hombres se llevan el crédito por las ideas de las mujeres

Durante los últimos años, se popularizó mundialmente el término mansplaining: un concepto que hace referencia a aquellas ocasiones en las que los hombres explican a las mujeres, ofrecen consejos, correcciones o aclaraciones no solicitadas, suponiendo que no saben suficiente sobre un tema en particular. En esa misma dirección, ahora comenzó a circular un término similar: el hepeating. ¿De qué se trata? ¿Cómo detectar esta y otras manifestaciones de los micromachismos en los diferentes ámbitos de la vida diaria?

El término proviene de la conjunción he (él) y repeat, repeating (repetir) y nació en internet. Precisamente, el concepto describe un comportamiento machista que generalmente se produce en diferentes ámbitos laborales: cuando una o varias mujeres enuncian una idea y son ignoradas, pero cuando la sugiere un hombre recibe felicitaciones o validación. La caracterización, sin embargo, no descansa en la apropiación sino que hace hincapié en la validación externa que recibe ese hombre por una idea que no es suya, por una idea que es de una mujer que previamente ha sido ignorada.

De acuerdo a algunas estadísticas, la propia repetición de este tipo de relatos revela no solo la sistematicidad de los comportamientos sino también otras manifestaciones de los micromachismos. Además del hepeating, ya existe una batería de términos que ayudan a identificarlas, como el manterruption o el manspreading. El primero en aparecer fue el mansplaining (o macho explicación), y está inspirado en un ensayo de la escritora Rebecca Solnit titulado Los hombres me explican cosas. La publicación consta de una compilación de escritos de entre 2008 y 2014 donde, entre otras cosas, la autora expresa la frustración que le produce cuando sus colegas hombres le explican cuestiones que ella domina.

De acuerdo a una reciente publicación del diario español El País, el mansplaining, así como otras actitudes como las interrupciones a mujeres, fueron eje de un estudio realizado en 2021 por la Universidad de Standford, a partir de la investigación sobre discriminación de género en seminarios de economía en 33 instituciones de los Estados Unidos. En total, el estudio analizó 468 charlas y el resultado fue determinante en varios aspectos: los hombres interrumpen a las mujeres mucho más que a otros hombres, así como también les hacen más preguntas al terminar una exposición. Además, las consultas tienen tonos más hostiles o pa­ternalistas.