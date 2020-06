Home office: la modalidad del trabajo en tiempos de pandemia

Sin dudas, uno de los grandes debates durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus fue el home office o teletrabajo. Este llegó para cambiar el modo de trabajo que tenía gran parte de la sociedad y que pasó de las oficinas al escritorio de casa.

Ahora, el Congreso de la Nación discute una ley para regular esta modalidad de trabajo. Para esto se han propuesto escuchar las voces de las cámaras empresarias, especialistas, gremios y trabajadores antes de dar una definición a la propuesta.

“En caso que se apruebe la ley, lo que más me preocupa no es que las empresas se adapten, porque en la realidad el teletrabajo está ocurriendo. Lo que preocupa es que los empleadores respeten los derechos de los trabajadores y que la modalidad de teletrabajo no implique tácitamente la vulneración de sus derechos. Es necesario darle un marco jurídico a los miles de trabajadores que realizan su prestación bajo esta modalidad”, señaló a diario Hoy el abogado platense especialista en temas laborales, Matías Sebastián Martínez.

Fernanda H. (26) trabaja como telemarketer para una empresa de telefonía y desde el inicio de la cuarentena, el trabajo que realizaba en la oficina se trasladó a casa pero para eso tuvieron que establecer ciertos acuerdos por las condiciones.

“No tengo computadora ni teléfono de línea para continuar con mis funciones desde mi hogar, por eso después de conversar con mis jefes, ellos me acercaron una computadora de la oficina, si no era imposible porque tengo que cargar datos y hacer conexiones sí o sí por internet. El horario se mantiene pero la verdad que paso muchas horas frente a la pantalla porque cuando termina el trabajo sigo con las clases de la facultad, es muy difícil tener un tiempo de desconexión”, señaló la joven a este medio.

Este último punto es uno de los que refleja la ley. Además, contempla la posibilidad de pautar horarios para el cuidado de menores de 14 años y la posibilidad del empleado de volver al trabajo presencial, entre otros.

“Muchos clientes nos han consultado porque ven transgredidos muchos de sus derechos, por eso preocupa que las empresas respeten los derechos de los trabajadores, que no se produzca una discriminación entre el trabajador presencial y el que lo realiza en la modalidad de teletrabajo”, marcó el abogado.