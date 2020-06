Horóscopo del miércoles 3 de junio

Enterate lo que dicen los astros sobre tu signo:

ARIES

Tu organismo responde a lo que le das, pero ahora te está pidiendo que te cuides un poco más mediante alguna clase de actividad física, aunque sea de manera progresiva.

GÉMINIS

Vas a ampliar tus relaciones sociales y tu círculo de intereses mediante alguna estrategia. Este desafío valdrá la pena, incluso si te lleva a tener menos tiempo para otras cosas.

VIRGO

Aunque no te gusta mentir, hoy vas a estar obligado a ocultar parte de la verdad sobre un asunto, para no angustiar a una persona a la que apreciás y podría resultar herida.

SAGITARIO

No le des importancia a las cosas que no lo merecen, como un retraso o algo que no salió como querías. No es más que una pérdida de tiempo que sólo sirve para que te enojes.

CAPRICORNIO

Vas a hacer algo que te va a generar placer y que te hará sentirte bien, con ánimo para disfrutar ya sea con música, un libro o una película. Cuando hacés lo que te gusta, el tiempo vuela.

LEO

Vas a solucionar un problema que te estaba causando mucho dolor de cabeza. Un desconocido te da un buen consejo. Usá esa salida lo antes posible para ver los resultados.

TAURO

El ambiente que te rodea está más relajado y eso te va a permitir

respirar y sentir que la negatividad está empezando a irse y que todo fluye más suave.

LIBRA

Considerá que tu experiencia es muy valiosa en este momento para analizar esa situación laboral complicada. Todo lo que veas, pasalo por ese tamiz para obtener buenos resultados.

ESCORPIO

Si decidís cambiar algo que no te gusta de tu entorno más cercano, vas a acertar. Aunque se trate de un detalle pequeño, vas a sentirte feliz. No hace falta que gastes mucho dinero.

CÁNCER

Una persona te ayuda a aclarar algo que quedó enredado sobre alguien que te hirió sentimentalmente. Ahora vas a saber la verdad y vas a poder volver a la tranquilidad.

ACUARIO

Llegan noticias relacionadas con compañeros de trabajo que salieron airosos de situaciones complejas. Mantenete al margen

todo lo que puedas, ya que el ambiente laboral se va a enrarecer un poco.

PISCIS

Perdiste cierta forma física y ahora te va a costar recuperarla. Es importante que vayas paso a paso y que te dejes guiar por alguien que pueda ayudarte sin dañar tu organismo.