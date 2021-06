Importantes revelaciones sobre los lagos subterráneos de Marte

La existencia de agua en Marte ha sido uno de los mayores desvelos de quienes creen en la existencia de la vida más allá de la Tierra. Ahora, el debate se ha renovado con la publicación de un trabajo reciente en la revista académica Geophysical Research Letters. El mismo, elaborado por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA en Estados Unidos, dio cuenta del descubrimiento de decenas de reflejos de radar en la zona del polo sur de Marte.



El estudio partió del análisis de un conjunto amplio de datos recogidos por la Mars Express, la misión de exploración del Planeta Rojo de la Agencia Espacial Europea. No obstante, lo que llamó la atención de los científicos es que estos reflejos fueron encontrados en zonas que serían demasiado frías para que el agua siga siendo líquida.



Desde 2018, el orbitador Mars Express ha captado las señales de un instrumento de radar reflejadas en el polo sur del Planeta Rojo, que parecían revelar un lago de agua líquida en el subsuelo.

Al principio, el sorprendente descubrimiento desconcertó a la comunidad científica; aunque, rápidamente, la teoría sobre la presencia de un lago subterráneo fue desestimada. Sin embargo, la reciente observación de las extrañas señales captadas por radar reavivaron la creencia en la existencia de cavidades en el subsuelo de una zona marciana, que albergarían lagos de agua líquida.



“No estamos seguros de si estas señales son de agua líquida o no, pero parecen estar mucho más extendidas de lo que encontró el estudio original”, reveló Jeffrey Plaut del JPL, uno de los principales investigadores del instrumento MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding) del orbitador, construido conjuntamente por la Agencia Espacial Italiana y el JPL. “O bien el agua líquida es común bajo el polo sur de Marte, o estas señales indican otras cosas”, consideró el experto.

Más escaneos, más respuestas



Aunque por ahora no cuentan con hipótesis firmes sobre lo que denotan las señales, los investigadores Jeffrey Plaut y Aditya Khuller describen los puntos en los que supuestamente hay lagos de agua líquida como territorios de entre 10 y 20 kilómetros que están en un sector relativamente pequeño del polo sur marciano.



Según los expertos, desde 2018 las detecciones de señales de este tipo han ido en aumento en diferentes puntos. Khuller y Plaut ampliaron la búsqueda de reflejos de radar similares, examinando 44.000 mediciones repartidas en 15 años de datos del MARSIS en toda la región polar sur de Marte.



Los últimos escaneos, pilares del trabajo publicado, revelaron decenas de reflejos de radar brillantes adicionales en un rango de área y profundidad mucho mayor que antes. En algunos sitios, detallaron, estaban a menos de un kilómetro y medio de la superficie, donde se estima que las temperaturas son de mas de 60 grados centígrados bajo cero, tan frías que el agua se congelaría incluso si contiene minerales salados, también llamados percloratos, que pueden hacer descender hacia una temperatura más baja el punto de congelación del agua. Esto podría explicar la presencia de líquido en las profundidades de Marte.