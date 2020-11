Inesperado acampe en Plaza San Martín: “Nos quedamos hasta Navidad”

Se sienten solos y desamparados. Aseguran que los dueños de los colegios los discriminan y les hacen mala fama. Se están endeudando acumulando meses sin pagar la patente o los impuestos del Automotor. Son los dueños de los transportes escolares, esos que durante años se hicieron amigos de los padres de los chicos que iban a las escuelas a estudiar.

Ayer, tras un año sin poder trabajar, iniciaron un acampe en la zona de Plaza San Martín, reclamando una ayuda efectiva por parte del gobierno provincial, que no necesariamente debería ser dinero o un subsidio.

Ante la falta de certezas sobre el regreso de las clases presenciales en el territorio bonaerense, más de 40 colectivos se estacionaron en la puerta de Gobernación y mantuvieron el tránsito cortado por calle 6 entre 50 y 54.

La consigna fue clara: una respuesta para evitar que muera la actividad.

En contacto con diario Hoy, el presidente de la Asociación de Transportistas Escolares de Buenos Aires, Roberto Zagame, consideró que se presentó un proyecto para poder convertir los vehículos en transporte para empleados de fábricas que pudieron trabajar durante la pandemia. Esto significa que piden cambiar el método y pasar de llevar a chicos que van a estudiar a obreros que van a trabajar. Sin embargo, la recesión de la economía no ayudó a que las empresas a las que se les permitió trabajar pudiesen contratar este tipo de servicio para reactivar también a este sector.

“El problema es muy grave: nosotros tenemos entre uno y tres colectivos que estuvieron parados durante toda la cuarentena. Si bien es cierto que no estamos obligados a pagar la patente en todo este tiempo, no es que se nos perdonó la carga impositiva. Se patea para adelante. Es decir que en algún momento ARBA nos va a intimar para que paguemos todo junto. En otras palabras, todos estos meses, además de no recaudar por no trabajar, estuvimos acumulando deuda”, comentó uno de los referentes, en contacto con este multimedio.

Con relación al regreso paulatino de las clases, estos choferes revelaron que “los dueños y directores de los colegios privados, que son con los que más trabajamos, les están aconsejando a los padres que no lleven a los chicos en transporte público porque se genera una especie de burbuja (según ellos) en la que se pueden contagiar. Es decir que nos tiraron a matar. El gobierno no nos dio certezas de que ni siquiera en marzo del año que viene vayamos a volver a trabajar, por lo que estamos totalmente desamparados y venimos a buscar una solución. No queremos molestar a los platenses, al intendente ni a nadie. Pero alguien nos tiene que dar una respuesta, porque si no, nos quedamos hasta Navidad acampando si es necesario”, comentó uno de los referentes, que llegó desde Avellaneda.