Inicia el paro docente en la región y Provincia anunció que descontará los días

Una medida de fuerza impulsada por una lista de Suteba dejará sin clases a escuelas bonaerenses, donde se verán afectados algunos establecimientos educativos de La Plata, Berisso y Ensenada. El paro docente lo lleva adelante la lista Multicolor, opositora a la actual conducción de Roberto Baradel, y tendrá lugar tanto hoy como mañana, por lo que durará 48 horas.

Si bien no se sabe a ciencia cierta cuántos colegios no tendrán clases, se espera que el paro docente tenga un gran impacto dentro de la región. De esta manera, esta lista continúa llevando adelante manifestaciones con cortes de clases de manera prácticamente mensual en lo que va del año. Por su parte, desde la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires notificaron que se descontarán del sueldo los días no trabajados para aquellos docentes que acaten la medida de fuerza por entender que se realiza por fuera de la ley. “Las inasistencias que surjan como consecuencia de tales acciones, serán consideradas como Sin Justificación”, mencionaron.

A la hora de dar los motivos del paro docente, dieron cuenta de un largo listado de cuestiones, similares a las exigidas en la última medida de fuerza del mes pasado. Así, aparece la reapertura de las paritarias y un salario igual a la canasta familiar, indexado mensualmente por inflación; la defensa de la escuela pública y gratuita; la construcción de escuelas y aulas; la universalización y ampliación del SAE y provisión de viandas a las escuelas que no tienen comedor; y la defensa de una educación sexual integral, laica, científica y con perspectiva de género. Sumado a esto, con el paro buscarán mostrarse en contra del sistema de vouchers y de la privatización del sistema educativo. Asimismo, volverán a mostrar su descontento con la sumatoria de la 5a hora de clases. Por último, si bien el eje principal es la reapertura de las paritarias y las cuestiones salariales, también sumarán al pedido la creación de todos los cargos faltantes y la defensa del Estatuto Docente.