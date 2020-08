Joven universitaria de Tolosa voluntaria para la vacuna

Fátima Farías tiene 23 años, vive en Tolosa y es exalumna del colegio Nuestra Señora de La Misericordia, donde estudió desde el primer grado hasta el último de la secundaria.

Desde que arrancó la pandemia se mostró interesada en poder colaborar. Despertó en su espíritu solidario la inquietud de convertirse en voluntaria para hacer las pruebas de la vacuna contra el coronavirus.

Tiene turno para el 28 de agosto para comenzar con la experiencia, que podría marcar el rumbo definitivo del tratamiento de la afección.

“Como la gran mayoría, pensé que esto se iba a solucionar rápido, pero no. Entonces pensé que cuando se diera una posibilidad de probar una vacuna en la Argentina me gustaría ser voluntaria”, comentó en contacto con diario Hoy.

Al definir su intención, Fátima tenía que comunicar la novedad a sus seres queridos, teniendo en cuenta que formará parte de una ensayo que no tiene resultados comprobados por el momento.

“Le conté a mi mamá que si algún día se diese la posibilidad de probar la vacuna, yo quería estar”, expresó.

En un impasse de sus cursadas en la carrera de Prótesis de Laboratorio, que pertenece a la Facultad de Odontología de la Universidad de La Plata, esta joven valiente subrayó: “Tengo turno para el día 28 de agosto. A la mitad de los voluntarios se le aplica la vacuna y a la otra mitad se le aplica el placebo. Tanto el médico como el voluntario no saben lo que se está aplicando. Antes de las dosis se realizan una serie de estudios, como extracción de sangre o hisopado”, comentó.

“Cuando se contactaron conmigo me hablaron de la investigación y de la tercera etapa para comprobar su eficacia. La prueba se hará en la Argentina y a mí me toca ser una de las voluntarias seleccionadas en la ciudad”, detalló Arias. Ella se hizo un espacio entre una de las cursadas de su carrera para poder dialogar con este diario y explicar las razones que la llevaron a tomar la decisión de formar parte de esta instancia.

Los estudios estarán a cargo de la compañía estadounidense Pfizer y su par alemana BioNTech, quienes ya están trabajando en el país para poder encontrar una solución al alcance de las personas.

“La vacuna va a generar anticuerpos, y no va a inocular el virus. Nosotros lo hacemos de manera voluntaria, no recibimos nada a cambio y lo hacemos por decisión propia”, expresó esta vecina de Tolosa, que con su valentía ayudará encontrar mayores certezas en el camino de la cura de la enfermedad.