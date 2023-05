Juntaron 3.000 firmas para que el micro llegue de La Plata a Brandsen

Vecinos de la localidad de Brandsen avanzaron en su reclamo para que un ramal de micros llegue de La Plata a su ciudad y puedan contar con más opciones para llegar hacia sus trabajos y lugares de estudio, y juntaron 3.000 firmas.

Las firmas fueron presentadas ante el Ministerio de Transporte bonaerense, por lo que ahora solo resta esperar la respuesta de la cartera.

También tienen la idea de poder entregarle el petitorio en mano al gobernador, que el primer día de junio estará presente en un acto en esa localidad.

El reclamo comenzó a profundizarse en agosto del año pasado, cuando presentaron una solicitud al Ministerio de Transporte y a la empresa que podría llegar a brindar el servicio hacia allí.

“Tenemos el acompañamiento de los que llegan tarde a su trabajo porque los servicios salen completos, de las personas mayores que esperan horas y horas para volver luego de hacerse un estudio, de los trabajadores y estudiantes que a veces no los levantan en la ruta, de los que tratan de no comer algunos días para poder pagar su boleto de 1200 pesos diarios; de los que viajan como ganado en servicios de horas pico y de los padres que deben ir a buscar a sus hijos en auto o remis porque no cuentan con un servicio”, explicó Gabriel, el vecino a cargo de la iniciativa.