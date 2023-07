La barrera lingüística de la ciencia

Los investigadores cuya lengua materna no es el inglés deben pasar el doble de tiempo leyendo un artículo de una revista científica en inglés que los hablantes nativos. Para un estudiante de doctorado que esté trabajando en su tesis, esto puede significar hasta 19 días laborables más al año.

Los datos surgen de una investigación hecha por un equipo de la Universidad de Queensland (Australia), que encuestó a 908 científicos de 8 países distintos. Para Tatsuya Amano, coautor del estudio de origen japonés, esto es “el primer paso para que la comunidad científica se esfuerce más en atajar este problema”.

Sucede que no solo deben dedicar más tiempo que los colegas nacidos en países angloparlantes, sino que también se enfrentan a más rechazos. Según el estudio, las personas cuya lengua materna no es el inglés sufren la desaprobación de sus artículos por problemas de redacción 2,5 veces más que los hablantes nativos. “He tenido revisores que me han dicho explícitamente que mi inglés ponía en duda la calidad de la investigación”, testimonió una científica colombiana.

Los hablantes no nativos de inglés representan a casi el 95% de la población mundial. “Si no apoyamos a ese 95%, estoy seguro de que no podremos resolver muchos retos mundiales”, advirtió Amano.