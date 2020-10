La brecha digital entre jóvenes aumentó en pandemia

A lo largo de la cuarentena surgieron problemáticas ligadas al formato de las clases de modo virtual, sobre todo porque entre los niños y jóvenes se agrandó la brecha entre quienes pueden acceder a la tecnología y los que no.

Un estudio de la asociación Chicos.net reveló que, entre los sectores medios, las y los adolescentes pueden disponer de variedad de dispositivos, como computadoras, tablets o celulares. A la vez, en los más vulnerables quizás hay una sola PC o un solo teléfono para toda la familia.

“Muchas veces pasa que no se puede pagar internet, no hay suficientes dispositivos, no llega la señal al barrio. A veces dicen que no se pueden conectar porque la única computadora que hay la usa el padre para trabajar. También puede ser que accedan, pero más tarde, y se va perdiendo esa cercanía”, dijo la profesora en Comunicación Social Marianela Di Battista a diario Hoy.

En otro orden, también hay una gran distancia en el acceso a contenidos culturales como películas, música y series entre los chicos, lo que hace que la problemática se agrave.

“Se van generando redes entre docentes, familias y estudiantes para ver qué pasa con aquellos que no se pueden conectar por diferentes problemas o los que directamente no dicen nada y no sabemos qué es lo que está pasando”, señaló la docente.

Sobre esta problemática, la profesional remarcó que la manera de acortar esa brecha es “con políticas públicas e intervención del Estado”, para que esas diferencias entre los grupos sean menores.