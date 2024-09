La camarera que se convirtió en novelista

Al finalizar sus estudios universitarios, decidió dedicar su pluma a los problemas sociales; con el objeto de estudiar de cerca la realidad de su época, se hizo camarera de un restaurante. Desde allí exploró los engranajes internos de la injusticia y el desamparo. Desde entonces, muchas de sus novelas fueron vertidas al cine. Novelista, dramaturga y guionista, las novelas y relatos de Hurst cuentan historias de gente corriente, a menudo mujeres, en una prosa sentimental, florida y, en ocasiones, recargada. A pesar de sus defectos estilísticos, están imbuidos de vitalidad y toques inconfundibles de la vida real y de una observación minuciosa de lugares y personajes.

Nacida en octubre de 1889, en Ohio, Hurst creció y asistió a escuelas en St. Louis, Missouri. Se graduó de la Universidad de Washington en 1909 y continuó sus estudios en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Con el objetivo de reunir material para sus escritos, trabajó en varias ocasiones como camarera, niñera y en un taller clandestino, e hizo un viaje por mar a Europa en tercera clase. Su primer libro, Just Around the Corner, es una colección de cuentos, apareció en 1914. Continuó escribiendo sumando más de 40 novelas y numerosas colecciones de cuentos.

A principios de la década de 1920, los periódicos invariablemente seguían el nombre de Fannie Hurst con el lema “Mejor escritora de cuentos cortos pagados del mundo”. Moda, glamour, y controvertida, Hurst atrajo tanta atención por su vida personal como por su carrera como escritora. El delicado dibujo en carboncillo de National Portrait Gallery, realizado en enero de 1929 por Joseph Margulies en el apartamento de Hurst en Greenwich Village, fue una de las imágenes de la autora que aparecieron en periódicos y revistas durante su apogeo.

Se especializó en historias desgarradoras sobre las luchas de las mujeres trabajadoras y las inmigrantes. Su sentimentalismo a menudo se indica por sus títulos, como en los cuentos Sob Sister (1916) y The Spangle que podría ser una lágrima (1923), y las novelas Humoresco: una risa sobre la vida con una lágrima detrás (1919). ) y Star-Dust: la historia de una chica estadounidense (1921). Conocida como “ficción de mujeres”, los cuentos fenomenalmente populares de Hurst se dramatizaron en más de 30 películas de Hollywood y le ganaron la dudosa distinción de “Reina de las hermanas sobria”. Aunque a menudo se la criticaba por escribir descuidadamente y por estereotipos, Hurst se enorgullecía de los detalles realistas; trajo a su trabajo, que se basó en sus experiencias en una variedad de trabajos mal pagados (camarera, niñera, dependienta de ventas) y sus visitas regulares a la corte nocturna, Ellis Island y los barrios pobres de la ciudad de Nueva York.

Asimismo, era conocida por su apasionada defensa de las causas feministas. Fue miembro de Heterodoxy, un club de Greenwich Village fundado en 1912 como un foro para mujeres “no ortodoxas” (incluidas muchas bisexuales y lesbianas) para debatir las reformas culturales, políticas y sexuales que en ese momento se consideraron radicales. Aunque la ficción de Hurst ha sido menospreciada como “producto de su época”, en muchos aspectos se encontraba a años luz de su tiempo. Falleció en Nueva York en 1968.