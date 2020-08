La crisis de las cervecerías artesanales: ¿tienen los días contados?

La Cámara de Cerveceros Artesanales de la Argentina (CCAA) aseguró que el 80% de las industrias del sector no podrán soportar tres meses más sin poder vender sus productos. De esta manera, le puso fecha de vencimiento a un rubro que en el último tiempo había asomado pujante en la región.

La pandemia pegó fuerte en una actividad que destinaba el 95% de su producción a bares y restaurantes. A este respecto, Gabriel Montenegro, presidente de la Asociación de Cerveceros de Berisso e integrante de la Asociación de Cerveceros Artesanales Platenses, aseguró a Hoy que “el problema a nivel regional es que tenemos una caída de un 93% en las ventas. El 7% restante es lo que representa hoy la venta por delivery. Es decir, hoy las cervecerías subsisten con un 7% de lo que venían recibiendo el año pasado”.

El referente regional señaló que el actual contexto de pandemia se suma a una crisis silenciosa pero real, que desde hace dos años golpea al sector. “Atravesamos una recesión muy grande: el consumo viene en picada hace más de dos años”, dijo. Debido a la poca demanda, en la región los niveles de producción cayeron abruptamente. “Si antes alguien producía 1.000 litros, hoy produce 300”, sostuvo Montenegro, quien además aseguró que el número de productores de cerveza que están cerrando sus puertas fue en aumento desde marzo.

La necesaria reinvención del sector, en algunos casos, funcionó. Sin embargo, apenas alcanza para la “subsistencia”. “Antes, el 95% de la producción de cerveza iba derecho a los bares (y restaurantes). No había consumo de botellas ni de latas. Con la pandemia se volvieron a hacer botellas; incluso a hacer latas, que antes no se hacían”, detalló Montenegro. Por otra parte, este paso que dio la industria tuvo sus consecuencias en muchos locales que se vieron obligados a cerrar. “Si bien se volvió a tener contacto con el consumidor, porque el productor le vende al consumidor, en el medio quedan los locales, que cierran porque no venden”, concluyó.