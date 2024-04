“La cuenta que saco es que no vamos a llegar”

Mañana se desarrollará una masiva movilización a favor de las universidades públicas, donde se reclamará por el congelamiento presupuestario y la imposibilidad de que las casas de altos estudios puedan mantenerse abiertas a lo largo del corriente año. Bajo este contexto, la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Ayelen Sidun, declaró en diálogo con diario Hoy: “La verdad es que nosotros vamos a estar participando fuertemente. Hay una iniciativa que tiene que ver con defender la educación y la universidad pública, en un contexto donde la vemos sumamente apremiada por los recursos que sabemos que tenemos y que no vamos a llegar y por la necesidad de los estudiantes de estudiar y de que se le están cayendo muchas posibilidades de ese estudio. Por otro lado, el cotidiano hace que te cueste tres veces más el boleto y la comida, y no hay en adelante una defensa de paritarias. Es por todo esto que desde la facultad habrá una movilización fuerte para defender estos derechos”.

Desde hace ya varias semanas las autoridades de universidades públicas vienen manifestando la grave situación que están atravesando. Sumado a esto, además de movilizaciones se han hecho también clases abiertas y abrazos simbólicos en distintos edificios. “Esto es de cuestión pública. Todos los decanos manifestamos el aumento de las tarifas. Todos estamos en la misma situación, tenés que pensar cómo vas a pagar los artículos de limpieza para abrir la facultad, se viene el frío y el anochecer más temprano, entonces también será necesario más luz y calefacción. Está la preocupación pública de todos los decanos de las facultades de cómo va a llevar adelante esto y de cómo vamos a poder llegar, más allá de que hay un esfuerzo del Rectorado por poder sostener y acompañar. En la UNLP no se hizo una reducción de carga horaria o de materias, como desgraciadamente sucedió en otros lugares. Eso, más allá de la voluntad que tengamos, tiene un límite”, expresó la decana.

Por otra parte, Sidun mencionó donde golpea más en esta Facultad la falta de presupuesto: “Nosotros lo vemos impactado en la luz, en la imposibilidad de los aumentos de los contratos que tenemos, en los artículos de limpieza. Esto va desde lo más llano, como el papel higiénico. Por ejemplo, hay un reclamo por bancos y no podés hacer una partida de compra de bancos porque no tenés plata para pagar la luz. Básicamente, va a ir perjudicando cada día más a todos. Una tiza se necesita, y el pizarrón se tiene que arreglar, y las puertas se rompen por el mismo funcionamiento de un edificio que está de 7:30 a 22 en funcionamiento con gente circulando. Todo esto hace que se necesite un gasto de mantenimiento que no va a estar en muy poco tiempo, si tenés un aumento tan grande de las tarifas”.

A modo de cierre y pronosticando lo que puede llegar a suceder, remarcó: “La cuenta que saco es que no vamos a llegar. La cuenta que saco es que no podemos calcular y que ya hoy por hoy no llegamos. Es elucubrar sabiendo que te vas a quedar sin plata; vos podés decir hasta cuándo me quedo sin plata, pero lo cierto es que hoy no tenés plata, porque vos te quedás sin plata en junio o agosto porque te gastaste todo, pero lo que está de base es que no alcanza el mes a mes para sostener la universidad pública abierta”.