La dieta sana de Scarlett Johansson

Tenía 9 años cuando debutó en cine. Fue una comedia titulada “North”. A partir de allí se sucederían una enorme cantidad de películas que incluyen: El hombre que susurraba a los caballos, Match Point, La Isla, Dalia negra, El libro de la selva y JoJo Rabbit, entre muchas otras, en las que lució una belleza con la que nació naturalmente dotada, pero que se preocupa minuciosamente sostener a lo largo del tiempo.



Alguna vez dijo, en una entrevista, que no seguía en absoluto ningún régimen alimenticio y que su dieta, según sus propias palabras consistía en “hamburguesas con queso del Burguer King y pizza de cualquier cosa siempre que no tenga piña o anchoas”. Entonces tenía 21 años. Con el paso del tiempo descubrió que el metabolismo también cambia para las estrellas de cine.



Cuando aparece la más mínima amenaza de excederse en el peso, recurre a una rigurosa dieta vegana –que dura el tiempo que insuma el regreso a los kilos habituales–. Para lograr ese cometido, le encarga a su chef privado que le preparare seis comidas diarias que comienzan con un smoothie –un batido de fruta- y continúan con snacks y ensaladas. La actriz toma diversas comidas de pequeñas proporciones a lo largo del día, que incluyen avena, frutas, verduras, tempeh, lentejas, tofu y seitán. Por supuesto que, a veces, en esa dieta férrea se producen grietas por las que se cuela la tentación. Alguna vez la actriz confesó en su portal: “Cuando eres muy disciplinado, el cheat meal no existe.

Simplemente piensas me merezco tomar un poco de pastel de chocolate y no le das más vueltas”.



Cuando recupera el peso deseado, vuelve a su régimen alimentario habitual: una estricta dieta baja en calorías que incluye carnes blancas, como pollo y pescado, vegetales, frutas y cereales como la avena. En esta alimentación se incluyen alimentos saludables, ricos en fibra, antioxidantes, grasas saludables y proteínas. No se priva de los postres, pero toma solamente una cucharadita o dos. De esta forma, su alimentación es variada ya que no elimina ningún grupo alimenticio y evita que le falten nutrientes.



Como es previsible, su trabajo de esculpido físico incluye un riguroso entrenamiento diario de noventa minutos, alternando en las sesiones ejercicios en la TRX, con entrenamiento con cintas elásticas y mancuernas. También practica artes marciales para ganar masa y fuerza muscular e incrementar su flexibilidad.