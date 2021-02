Berisso y sus maravillas escondidas para recorrer cerca de casa

Cruzar la avenida 122 rumbo a Berisso puede significar el portal a un fin de semana de relajación y de actividades de verano, a pocos minutos de casa, para las y los vecinos de La Plata. En la vecina localidad hay maravillas escondidas que muchos aún no descubrieron.



“Siempre se apuesta al turismo de cercanía, hay un control en las playas para que no se exceda la cantidad de personas y está viniendo bastante gente los fines de semana. Para una familia que quiere pasar unos días de tranquilidad es buena opción acercarse en la semana”, dijo a diario Hoy Andrés Aguiar, presidente de la Cámara de Turismo de Berisso.



En ese sentido, destacó que la isla Paulino es otra de las atracciones favoritas y se registra una buena participación de turistas en el delta de Berisso para pasar tardes de naturaleza. “Esta semana hubo una jornada de preservación de humedales y vinieron muchos jóvenes, incluso de la ciudad, que no conocían la isla y quedaron sorprendidos”, resaltó Aguiar.



Para ir hacia la isla se puede tomar la lancha colectiva, que sale desde la calle Génova, justo al lado del Club Náutico de Berisso, y tiene un valor de $250 por persona de ida y vuelta. La ocupación permite hasta un 60% de la capacidad para mantener los protocolos.



“La isla tiene una de las mejores playas, que es amplia, tranquila y cuenta con servicio de guardavidas. Es un lugar de descanso muy cuidado, es muy lindo para pasarlo en familia. Luego está la parte productiva vitivinícola y las casas históricas que tienen 120 años, es volver un poco a redescubrir la historia de Berisso”, sostuvo.



Para quienes disfrutan pasar un día de pesca, en Berisso está toda la escollera de la playa, unos 1.600 metros destinados a la pesca, y también está la opción de hacerlo embarcado.



“Toda la costa de Berisso está calificada como paisaje protegido, se trabaja mucho para preservarlo, se intenta cuidar el recurso que es fundamental, porque es lo que tenemos para dejar”, concluyó Aguiar.