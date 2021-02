Reclaman que desde navidad que no hay agua

Son habituales los problemas con el agua en La Plata y más en una época tan calurosa como esta. Vecinos que viven en 529 entre 20 y 21 le señalaron a diario Hoy que desde navidad que no tienen agua y que no saben que más hacer para solucionar el problema, ya que no hay ni una gota.

"Desde navidad que no hay agua. No sale nada y más con este calor. Habrá vuelto 2 o 3 días, pero después nunca más. Pese a los reclamos a Absa, nadie hace nada", le destacó un vecino indignado a este medio. "Esperemos que se pueda solucionar lo antes posible, sobre todo porque hay nenes", agregó.