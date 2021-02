Tolosa: vecinos se cansaron y fueron a buscar al delegado para solucionar problemas

Un centenar de vecinos y vecinas del barrio de Tolosa firmaron una carta donde expusieron una larga lista de todos los problemas que atraviesan al barrio y la presentaron ante el delegado municipal, Gonzalo Colman, quien se comprometió a recibirlos en dos semanas para avanzar con la resolución.



A los vecinos no les quedó más alternativa que reunirse, ya que, cuando se presentaban en la delegación de calle 3 y 528 bis de manera individual, el funcionario municipal no los atendía o ni siquiera se encontraba en el lugar.



“Como no nos recibía de forma individual, nos reunimos juntando varios reclamos, los firmamos y algunos nos acercamos para darle la carta. Queríamos que nos firme la carta en compromiso para resolver el tema de la basura, la falta de luminarias, la mala poda de árboles, la tala indiscriminada, una falta de boca de tormenta en 8 y 529 que se inunda siempre y muchos reclamos más que fueron surgiendo”, dijo a diario Hoy Vanesa Zafiro, vecina e integrante de la Asamblea de Inundados de Tolosa.



En ese sentido, destacó que uno de los reclamos manifestados ante Colman fue que se haga una reposición de los ejemplares de árboles que fueron talados, como así también que devuelvan la tierra negra al lugar, ya que pusieron tierra roja que no absorbe el agua de lluvia, y que se ponga en valor ese espacio de 8 y 529.



“El compromiso es que dentro de 15 días nos vamos a volver a reunir, y dijo que el tema de limpieza lo iba a resolver de inmediato, pero los otros problemas iban a tardar más porque tenía que hablar con funcionarios de otras áreas. ­Empezaron a surgir reclamos y entre los vecinos comentaban que habían ido y que nunca se los había atendido. A mí el delegado no me respondía los mensajes, vamos a ver si a partir de ahora nos atiende”, marcó Zafiro.



En tanto, aguardan que en el plazo de estas dos semanas que les pidió Colman se puedan observar algunos cambios dentro de todas las problemáticas que atraviesa el barrio en varias áreas.

“Vamos a esperar que se respete el compromiso. En la próxima reunión va a haber más gente involucrada de otros sectores, y ahí vamos a tener mayor información. No nos gusta esto de tener que hacer todo este movimiento de vecinos para controlar que cumpla con su trabajo, él cobra por esto”, sentenció.



Por último, denunció que personal de la comisaría de Tolosa “se acercó a sacarnos fotos sin nuestro consentimiento, queremos denunciarlo porque nos dijeron que les habían llegado el dato de que iba a haber una manifestación y no fue nada de eso; tomamos esto como un amedrentamiento policial”.