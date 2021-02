Vacaciones en pandemia: prestadores turísticos analizan la temporada

A pesar de que se pudo llevar adelante la temporada en medio de la pandemia y que 3,5 millones de personas vacacionaron en la provincia de Buenos Aires, para los prestadores turísticos es una época de números bajos e incertidumbre por lo que vendrá.



“Hubo de todo un poco, el promedio de ocupación no superó el 40%. Es un escenario en sintonía con lo que habíamos imaginado. Por ahora podemos decir que fue un verano que nos permitió salir de la cero facturación, aunque claramente es un momento muy difícil, no son los números que se esperan pero son los que la pandemia permite”, dijo a diario Hoy, Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).



En el mismo sentido, Nancy Todoroff, de la UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), de Mar del Plata, explicó a este multimedio: “La hotelería está mucho más afectada que otros sectores, porque estuvieron nueve meses cerrados. Estuvo muy lejos de la expectativa que se tenía para esta temporada: en su mayoría no superaron el 30%, sobre todo en el centro, lo que afectó mucho a la gastronomía. Y por esa zona también cerraron muchos hoteles sindicales”.



Según la Subsecretaría de Turismo, los destinos más elegidos fueron el Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Monte Hermoso, que estuvieron en los primeros cinco puestos de ranking.



“Se hicieron corredores gastronómicos que no pagan impuestos, se habilitaron mesas en la calle y eso ayudó al sector gastronómico cuando hubo buen clima. Pero también eso nos afectó porque en enero no tuvimos buen clima, ni siquiera eso nos ayudó esta temporada”, lamentó Todoroff.

Contagios y vacaciones



La pandemia no terminó y eso implica que los contagios continúan, lo que es uno de los golpes más duros para el turismo.

“Hubo varios casos de contagios y eso es un punto que jugó en contra para desarrollar la actividad. Esta situación pegó muy fuerte en todos los rubros del turismo, fueron muchos meses sin ingresos y complicados. Por ahora, el escenario está planteado hasta mediados de febrero, hay reservas y va a haber algo de movimiento”, manifestó Elías.



En ese orden, Todoroff expresó que se dan dos situaciones al momento de analizar el comportamiento de los veraneantes: “Hay gente que tiene temor al contagio y también hay un problema económico. En Mar del Plata, la gastronomía trabaja en las zonas de mayor poder adquisitivo, pero en el centro no es de la misma manera. Están pasando las dos cosas, hay poco consumo y miedo a los contagios”.