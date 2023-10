La emotiva historia del primer haitiano graduado en la Unsam

Jean Bonaparte es un joven oriundo de Haití que llegó a la Argentina en 2010, luego del devastador terremoto que golpeó de lleno a su país, y se convirtió en el primero de su nacionalidad en graduarse en la Universidad de San Martín (Unsam), ubicada en la Provincia de Buenos Aires.

El joven comenzó a estudiar Medicina en esa misma casa de altos estudios, pero luego se decidió por otro camino y concluyó la Licenciatura de Relaciones Internacionales.

“Soy el primer egresado negro. Para nosotros, haitianos, ser negros es nuestra identidad. Con esfuerzo se puede llegar a lograr grandes cosas. Soy de Haití, un país muy pobre que no me permitió estudiar. En Argentina pude estudiar, cumplir mi sueño, recibirme como licenciado en relaciones internacionales y es un orgullo”, celebró con el título en mano.

En el marco del acto en el que recibió su diploma, el joven enfatizó: “Como extranjero me siento muy orgulloso en un país que no es el mío, que me permitió estudiar en la universidad pública”.

“Yo sé que la universidad pasa por momentos difíciles por las críticas y por la agenda política de las elecciones que vienen”, subrayó el flamante graduado.

Jean, quien va por más y cursará la Maestría en Derechos Humanos que se dicta ahí mismo, contó por qué eligió la Unsam: “Porque me gustó la propuesta, me gustó el campus, un lugar maravilloso; y destaco el lado humano de los profesores, que siempre te acompañan”.