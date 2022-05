La Estación Provincial cumple 112 años y reaviva la épica de su recuperación

La Estación Provincial de 17 y 71 cumple 112 años y, aunque parezca una efeméride relacionada únicamente con los ferroviarios, para las y los vecinos de Meridiano V es el día de celebración de la recuperación de todo un barrio, que puso toda la fuerza de la unidad para rescatarla del olvido.

“Es una fecha que tiene que ver con que el barrio nunca permitió que pare. Es la celebración de la recuperación del barrio, que eso fue de quienes no se resignaron a los designios del Estado desguazador”, sintetizó en diálogo con diario Hoy, Martín Díaz, vecino y parte de la gesta.

Martín, hijo y nieto de ferroviarios y de los canillitas que trabajaban allí, recordó la activa participación de su madre, Lidia Sampallo, quien estuvo en los movimientos barriales de la Escuela 58 y de la Estación cuando “la desidia era arrasadora”.

“Yo crecí con eso, para mí era el patio de mi casa. Todos querían hacer algo y ahí apareció la Asociación Vecinal de la Estación Provincial (AVEP), que se propuso mejorar las cosas. Empezó a haber fiestas y mutó a lo cultural. Entonces llegó el momento en que fue tomado por los vecinos y luego cobró forma”, relató.

En el año 1998 se fundó el Circuito Cultural, justo en la época en la que llegaron “los pibes”, jóvenes estudiantes que lo vieron con otra perspectiva y llenaron de juventud la Estación. “Ahí lo copamos y nos quedamos. Esa fusión de lo antiguo con lo nuevo explotó y se potenció en el momento de asambleas, vínculos sociales y lucha de inicios de los 2000”, recordó Martín.

“La gente muchas veces piensa que es algo que hace el Estado, pero no. Todo lo que se hace acá nace de los vecinos, a fuerza de pulmón. Es una causa, una épica que te toma y es sostenida por los vecinos”, aclaró.

En concreto, los 112 años son una excusa para volver a contar lo que pasó y que no caiga en el olvido. “Los más chicos ni siquiera vivieron el 2001. Ya lo contamos como parte de la historia. Nosotros lo tenemos en el cuerpo”, marcó. “Tuvimos que pasar por los milicos, el 2001… si los más chicos no lo viven como nosotros me alegro, porque significa que lo están disfrutando. Hoy la gente disfruta el resultado y está bien, porque era lo que queríamos. Estamos orgullosos de eso, de la gesta vecinal”, cerró Martín.