“La feria ofrece puestos de trabajo y nuevas direcciones en la ciudad”

A través de un proyecto que será tratado en el Concejo Deliberante, la tradicional feria de frutas y verduras se extenderá y crecerá a lo largo del 2021, según confesó ayer Javier Toto, presidente de la Asociación de Feriantes de la ciudad.



Además de las tradicionales direcciones en avenida 38, Parque Saavedra, diagonal 79 y avenida 51, también comenzarán a instalarse nuevos puestos en un predio de 25 y 511. Con esta decisión se ampliarán las direcciones, los lugares y los puestos de martes a domingo, y de forma simultánea se les brindará una posibilidad de trabajo a centenares de personas que puedan empezar a formar parte del grupo de feriantes.



“El año pasado inauguramos 87 nuevos puestos. Debemos reconocer que durante la pandemia nos permitieron trabajar y la feria se convirtió en una salida laboral para muchas personas que se pusieron un puesto para vender productos.



“Los interesados deben enviar un mail a la Secretaría de Producción, cuya dirección es [email protected] Allí se solicita un turno y los van a guiar”, explicó Mario Toto.



“Los requisitos son mínimos. Hay que tener una inscripción en AFIP para justificar que uno está registrado como monotributista o contribuyente, una fotocopia del DNI y un puesto de caño de tres por cuatro. Igualmente para iniciarse, con un gazebo está bien igual. Cada persona puede exponer solamente un rubro en la venta: es decir que el que vende verduras no puede vender frutas y viceversa. Se pueden ofrecer huevos, plantas, artículos de bazar y fiambres, pero no comida elaborada. Se paga un promedio de 800 pesos por mes para mantener los puestos”, comentó Toto.



En cuanto a las nuevas direcciones, el presidente de los feriantes adelantó a diario Hoy que los puestos se van a instalar, una vez que se apruebe en el Concejo Deliberante, en 137 y 32, la estación de Gonnet, en 25 y 511, en 66 y 153 en la plaza, y en dos lugares más que todavía no están definidos.



En total serán seis nuevas ferias, que se suman a las que ya están funcionando los jueves y domingos en 38, de 8 a 11, y en diagonal 73 entre 4 y 5. Los martes y viernes estamos en 68 entre 12 y 14 y en 38 entre 116 y 117. Además los miércoles y sábados estamos en 51 entre 21 y 23, diagonal 79 entre 116 y 117, 528 entre 1 y 115 y el playón municipal de City Bell.