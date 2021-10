La Fundación Argentina Social brindó asistencia de salud en El Carmen

Integrantes de la Fundación Argentina Social se hicieron presentes ayer en el barrio El Carmen de Berisso, en donde se desarrolló una nueva jornada de asistencia de salud con los vecinos del lugar.

Concretamente, se brindó atención odontológica, se atendieron consultas clínicas y diferentes inquietudes a los vecinos que viven en las inmediaciones de ruta 11 y 604.

Allí, las postas de atención se instalaron en el Centro Cultural y Polideportivo Papa Francisco, que prestó el lugar para que los frentistas puedan ser recibidos.

No fueron pocas las personas que aprovecharon para atenderse y hacer consultas en cinco especialidades distintas de la medicina. Como ocurrió en otras oportunidades, hubo recetas, recomendaciones y sugerencias para iniciar tratamientos a los vecinos que se hicieron presentes y que participaron de la jornada, debido a que muchos de ellos no tienen una obra social o prepaga y por consiguiente no suelen venir al centro de La Plata para revisarse.