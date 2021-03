La historia de la joven nadadora que busca recorrer 70 kilómetros del Paraná en 8 horas

En menos de una semana, Daira Eluney Marín buscará dar un mensaje a la sociedad.

Con sus apenas 26 años, esta atleta rionegrina viajará hasta Corrientes para recorrer nadando 70 kilómetros de un tramo del Paraná y dejar un mensaje de concientización para el cuidado del medioambiente.

El desafío se enmarca en la segunda edición de la travesía #ItatíCorrientes70KM que se realizará el sábado 27 de este mes.

El evento tendrá como protagonista a la nadadora rionegrina de aguas abiertas, quien unirá las costas de Itatí y Corrientes Capital, completando 70 kilómetros a nado intentando hacerlo en ocho horas.

En 2019, Nicolás Segurado, nadador correntino y organizador del evento, fue quien se lanzó en las aguas del Paraná con el fin de ayudar a un comedor de dicha provincia. Pero Daira decidió que la travesía sirva para generar conciencia sobre el cuidado del agua, de nuestros ríos y del ambiente.

Se cree que para el 2050 habrá más plásticos que peces en el agua en el planeta. Teniendo en cuenta que el mar, los ríos y lagos son los lugares donde realizan sus prácticas para luego competir, tienen varias razones parar querer preservarlos.

“Amo el agua, nadar me conecta con la naturaleza, me da amor y felicidad. Me permite crecer y ver la vida con armonía. Nadar es mi camino”, comentó la deportista. Ser parte de la naturaleza la motiva a seguir haciendo lo que la inspira a luchar por sus sueños.

Con esta iniciativa busca promover hábitos de vida sostenibles para el planeta y preservar la salud ambiental para las generaciones futuras. Además este evento surge de la necesidad de buscar un objetivo en este caso promover la calidad deportiva y la salud de la comunidad en general.

Al respecto el organizador del evento comentó: “Estoy muy contento que sea Daira la primera mujer en realizarlo y que sume esta mirada de educación y concientización ambiental”. También resaltó la importancia de difundir ésta disciplina de aguas abiertas en toda la región y a futuro poder hacer del acontecimiento una maratón internacional.

La nadadora realizará la travesía como parte de su entrenamiento con vistas al campeonato mundial 2021 de maratones acuáticas FINA Ultra Marathon Swim Series, en el cual representó al país en distintas fechas durante el año, alrededor del mundo. En 2019 logró un cuarto puesto en el ranking mundial. También busca cronometrar un nuevo récord bajo el reglamento de la Confederación Agentina de Deportes Acuáticos (CADDA). El evento cuenta con el apoyo organizaciones gubernamentales, deportivas e instituciones privadas y la cobertura exclusiva del programa de televisión especializado en agua Elemento Vital. El agua en el siglo XXI, que realizará un capítulo documental de la aventura.