Solidaridad platense que lleva alimento y oído a personas en situación de calle

En el marco de la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus en marzo de 2020, surgieron muchos proyectos solidarios en la ciudad de La Plata. Uno de ellos es “Proyecto Servir”, que lleva alimento y oído a las personas en situación de calle.

“Desde que soy chico, formo parte de los Scouts y siempre tuve una vocación por ayudar a la gente. Soy voluntario de la Cruz Roja y en la pandemia me sumé a una actividad que daba apoyo psicosocial a las personas en situación de calle. Allí me encontré con una realidad que no conocía”, relató Mateo Laure, coordinador del equipo.

Allí, el joven se encontró con el primer golpe de realidad, que fue la historia de un hombre que vive con su hijo en las calles y está a la espera de un trasplante de riñón para el chico. Al llegar a su casa, decidió poner manos a la obra para hacer algo y tratar de ayudar a los más vulnerables.

“Le hablé a un amigo esa misma noche para decirle que algo había que hacer, y empezamos a buscar gente que se quiera sumar. En unos días ya estábamos cocinando por primera vez, y desde ahí no paramos más. Repartimos todas las semanas”, marcó.

En el marco de esta iniciativa, cocinan viandas que incluyen una porción de comida con pan y postre o fruta –cuando la donación de alimentos lo permite- y se entrega a las personas en cada plaza, esquina o edificio de la ciudad.

“Con las personas en situación de calle no es que se pueda ver el progreso de manera diaria como en otros espacios, como puede ser en un comedor u otro tipo de acciones; estas personas tuvieron vidas muy complicadas, cuesta que se abran para charlar, que confíen. Recién la semana pasada una de las personas se animó y nos pidió trabajo después de diez meses de estar en contacto”, señaló Mateo.

Hoy el grupo cuenta con unos 70 voluntarios, pero no todos colaboran de manera activa, dada la falta de tiempo por causa del trabajo y de la vida diaria. Por eso, convocan a sumar a más personas a la iniciativa.

“La idea es poder empezar a plantar la semilla en otro lado, pero el objetivo principal es mejorar un poco la calidad de vida de estas personas hasta donde ellas quieran. Es una situación muy particular. Lo que más nos importa es charlar, dar apoyo psicosocial y una escucha activa para que puedan contar o descargar lo que sienten”, subrayó el joven.

En ese sentido, muchas veces encuentran situaciones más que complejas, como el caso de unos chicos en Plaza San Martín que sufrieron heridas tras una pelea, por lo que desde el “Proyecto Servir” dieron apoyo y contención a su familia. O el caso de una pareja que dormía en la puerta de una facultad en el centro y fueron desalojados. Entonces, desde el grupo, movieron varios contactos hasta ubicar el nuevo lugar donde se refugiaron.

“Este es un grupo de voluntarios que buscamos que las personas se involucren activamente en las problemáticas de la sociedad, es una experiencia maravillosa, realmente invitamos a quien quiera aportar a sumarse”, concluyó Mateo.

Para quienes quieran colaborar con donaciones de alimentos, como fideos, lentejas, salsas o arroz, lo pueden hacer al (221)5078244. Para aquellos que puedan aportar elementos descartables, como bandejas, servilletas, vasos o cubiertos, lo pueden hacer al (221)6182536. Quienes puedan aportar elementos de higiene, como alcohol en gel, guantes, lavandina o cloro, lo pueden hacer al (221)5384055.