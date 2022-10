La memoria según Eduardo Galeano

El escritor uruguayo Eduar­do Galeano nunca aceptó que este mundo fuera el único mundo posible. Creía profundamente en la esencial unidad humana y que la voluntad de belleza, justicia y dignidad era universal. No obstante, sostenía que el hombre moderno no puede ver más allá del horizonte. Y para explicar ese ­concepto no hizo más que rememorar una tradición entre los indios de la costa noroeste de América.

Cuenta Galeano que cuan­do el mejor alfarero, el que hace hermosura con la mano, está viejo y la mano le tiembla y los ojos se le nublan y las vasijas empiezan a salirle chuecas, se produce una pequeña ceremonia, un rito silencioso durante el cual él entrega su vasija más valiosa al alfarero joven que ocupará su lugar. El alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla en éxtasis, sino que la estrella contra el piso, la rompe en mil pedacitos que luego incorpora a su arcilla. Esa es la única memoria que vale la pena, afirma el autor de Las venas abiertas de América Latina: la memoria no como punto de llegada, sino como punto de partida.