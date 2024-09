La NASA reveló detalles del astroide "potencialmente peligroso" que se aproxima a la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que un asteroide clasificado como "potencialmente peligroso" se acercará a la Tierra antes de que concluya septiembre.

Denominado 2024 ON, este cuerpo celeste rocoso alcanza aproximadamente los 350 metros de largo por 180 metros de ancho. Para poner en perspectiva su tamaño, se asemeja a un estadio de fútbol.

Actualmente, se encuentra a una distancia de 621.000 millas (cerca de 999.400 kilómetros) de la Tierra. Aunque esta distancia no supone un riesgo inmediato, es relativamente cercana desde una perspectiva astronómica.

Según Davide Farnocchia, ingeniero del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, eventos similares, en los que asteroides de estas características se aproximan a nuestro planeta, ocurren con una frecuencia de entre cinco a diez años.

La agencia espacial norteamerica detectó al asteroide 2024 ON a través de su Programa de Observación de Objetos Cercanos a la Tierra (NEO), cuyo propósito es identificar y monitorear cuerpos celestes que puedan acercarse a nuestro planeta y representar una amenaza. Fue captado por el Proyecto Telescopio Virtual el 9 de septiembre de este año cuando viajaba a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora.

El último incidente significativo de un meteorito ocurrió en 2013, cuando uno impactó en la región de Chelyabinsk, Rusia, causando una onda expansiva que generó daños materiales considerables. No obstante, Farnocchia aclara que un asteroide del tamaño de 2024 ON no ha impactado la Tierra desde tiempos prehistóricos.

A pesar de la etiqueta de "potencialmente peligroso", la NASA asegura que el asteroide 2024 ON no representa una amenaza inminente. Farnocchia explicó que, tras evaluar las posibilidades de colisión tanto en el corto como en el largo plazo, no hay indicios de que 2024 ON pueda impactar nuestro planeta en los próximos cien años.