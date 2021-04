La pandemia de las calles en La Plata

En tiempos de preocupación por el coronavirus, en los que muchos enfermeros, médicos o policías deben salir a trabajar, hay otra pandemia que afecta a los platenses: la de las calles en mal estado, las pérdidas de agua, los caños rotos y el pavimento que se hunde en algunas esquinas.

Durante la última semana, los vecinos de 135 y 526 celebraron como una bendición los días de sol. Por lo menos ayudaron a secar el agua acumulada en esa esquina, muy próxima al paso de uno de los tramos del arroyo El Gato y por donde resulta tan peligroso como intransitable circular en bicicleta o moto. Es que a raíz de la falta de inversión de la empresa Aguas Bonaerenses y la falta de respuestas a la decena de reclamos que se realizaron a la Comuna, se perforó el pavimento y quedó a la vista un enorme caño que conecta el agua de la calle con el arroyo. Allí, los mismos vecinos que viven sobre la calle 526 taparon con piedras y pedazos de cemento el enorme agujero que hay sobre la calle. Su fin es evitar una tragedia y que allí no se caiga un chico o una persona mayor que pudiese caminar distraída por el lugar (ver imagen).

“Acá en la 526, desde que se terminó la obra del arroyo El Gato, no volvieron a pasar a arreglar la calle, que se fue deteriorando con el paso de los años. Nadie nos da una respuesta y tuvimos que hasta poner pedazos de ramas para que los que no conocen el lugar no caigan en la trampa ni se lastimen”, expresó Estela, una de las vecinas que vive sobre la calle 526.

Además, justo en la misma esquina los vecinos sufrieron el robo de los cables de la conexión a las telecomunicaciones y servicio de internet y cable, por lo que desde hace algunos días también están reclamando para poder tomar contacto con el mundo virtual.

El pozo en la esquina, a escasos 30 metros de donde pasa el arroyo, es una verdadera trampa mortal para quien circula por esta zona. Incluso la semana anterior, cuando llovió, se optó por cortar la circulación poniendo bolsas para evitar un accidente.

En 58 y 148, en tanto, viven integrantes de la Fuerza que a diario salen a cumplir funciones como trabajadores esenciales. En esta cuadra de Los Hornos la situación es mucho peor: los vecinos han decidido hacer una especie de caminito alternativo a la calle para pasar con las bicicletas y motos por sobre la vereda; así pueden evitar cruzar por un bache gigante que tiene más de 30 centímetros de profundidad y casi un metro de extensión. Tal es el estado de deterioro del pavimento que, aun habiendo pasado más de cuatro días desde la última vez que llovió, el agua seguía acumulada, provocando también que se junten mosquitos en esta zona de La Plata.

Como se ve en la imagen, la profundidad del bache de la calle 58 es tan grande que una camioneta de alto porte termina metiendo casi la mitad de la rueda cuando intenta pasar, por lo que un vehículo utilitario terminaría rompiendo la carrocería y hasta se podría quedar atascado.