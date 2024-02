La Plata en Alerta Amarillo por tormentas

La Municipalidad de La Plata ha elevado el nivel de atención del riesgo (NAR) a Amarillo ante el pronóstico de tormentas previstas para este sábado en la ciudad.

El área de Hidrometeorología local ha informado que se esperan lluvias y tormentas, con posibilidad de mejoramientos temporarios, pero con potencial para ser localmente intensas. Ante esta situación, el Municipio ha puesto en marcha medidas de monitoreo y prevención, coordinando esfuerzos entre las distintas áreas operativas.

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades se encuentran la limpieza y revisión de canalizaciones y desagües para prevenir inundaciones, así como la permanencia en lugares seguros y la abstención de sacar los residuos a la calle para evitar obstrucciones en los sistemas de drenaje.

Asimismo, se insta a los ciudadanos a circular con precaución en vehículos, manteniendo una velocidad reducida y las luces bajas encendidas, además de evitar el contacto con cables o postes de luz y retirar objetos susceptibles de ser arrastrados por el viento, como macetas, de balcones y ventanas.

Para mantenerse informados sobre la evolución del tiempo, se recomienda seguir la cuenta de X, ex Twitter, ClimaMLP. En caso de emergencia, se puede contactar al 911 y al 103 de Protección Civil. Para realizar solicitudes o consultas no urgentes, está disponible el número 147. En casos de emergencias médicas en la vía pública, se puede llamar al 107 del SAME La Plata.