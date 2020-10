La realidad tal cual es: La Plata, desbordada tras la tormenta

Hace un año, el expresidente Macri inmortalizó la frase: “¡No se inunda más!”, que intentó instalar como caballito de batalla en una campaña electoral destinada al fracaso. Con el mismo partido político en la Intendencia, alcanza con recorrer los barrios de la ciudad de La Plata cada vez que llueve para entender que el problema de los desagües no se ha solucionado y aquella frase electoralista no fue más que una falacia.

Punto por punto, barrio por barrio

En 152 y 65, un árbol del Parque Julio López cedió en la misma esquina donde se halla el establecimiento educativo N° 989. Allí, en épocas de clases, niños y padres concurren al jardín maternal que está sobre 65, casi llegando a 153. Por milagro, a las 8.30 de la mañana no había nadie circulando por el lugar, cuando el enorme ejemplar que data de más de 60 años en el lugar se terminó cayendo sobre la casa de Omar.

“Estaba durmiendo, porque cuando llueve me quedo un poco más. Fue terrible el ruido y pensé que me había roto todo el techo. Me llegó a destrozar el pilar, pero tiró todos los cables abajo y nos quedamos sin luz”, explicó el jubilado. “De casualidad que no mató a nadie. Me cansé de hacer reclamos y pedir que vengan a mantener el Parque López o a podar los árboles”, agregó.

Ante la pregunta de diario Hoy sobre si pensaba reclamar a la Municipalidad por los daños que la caída le provocó a su propiedad, el hombre contestó resignado: “¿Para qué?”. El indignado vecino comentó además haber advertido que esto podía ocurrir, sin que nadie del municipio haya acusado recibo.

Jubilada atrapada por el agua en 135 y 71

Emma es una jubilada que hace más de veinte años vive sobre la calle 135 entre 71 y 72, cerca del Cementerio de La Plata. Ayer, minutos después de las 9 se vio atrapada por el agua dentro de su propia casa, ya que se había formado una enorme laguna de no menos de diez centímetros de profundidad en todo el frente de su propiedad.

La casa de 135, a la atura del 1926 fue la más perjudicada de la cuadra, y su dueña apenas pudo atender a este diario por la ventana, sin poder acercarse, ya que de lo contrario le hubiera entrado el agua a su casa.

Inundación y corte en 155 y 47

Hartos porque cada vez que llueve el agua ingresa a sus hogares, en 155 y 47 los vecinos decidieron cortar la avenida con gomas y ramas, pasadas las 8 de la mañana. Ojeda, un vecino que hace cuarenta años vive en esta zona , se acercó a dialogar con Hoy con los pantalones arremangados arriba de la rodilla. “Esto no cambia más, la última obra que se hizo en el barrio la hizo el intendente Alak. La señora que está en la esquina tiene 40 centímetros de agua adentro de la casa. Garro y el delegado no hacen nada acá”, explicó.

Con los pies bajo el agua, en el barrio 10 de Mayo (ver video aparte)

En la otra punta de la ciudad, en 515 y 157, Eleonora y un grupo de vecinos se juntaron para recibir a este multimedio bajo la lluvia y mostrar cómo el agua se metió en sus casas. Pequeñas cataratas improvisadas entre las veredas y el cordón le daban al lugar una postal de abandono y desidia, que terminaban decorando un basural en la esquina de 515, ya que el camión de recolección no entra a este barrio.

La realidad tal cual es. La Plata, desbordada en cada tormenta…