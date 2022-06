Continúa con éxito en la Provincia la aplicación de dosis de refuerzo en chicos y chicas de 5 a 11 años que comenzó hace una semana.

“La verdad es que la respuesta en los vacunatorios es muy buena tanto en pediátricos como en adultos”, le expresó a diario Hoy Cecilia Luna, presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría de La Plata.

La cartera sanitaria informó que se inoculará a menores de edad con la plataforma ARN y las dosis serán administradas, por lo menos, 120 días después de completado el esquema de vacunación inicial.

La profesional remarcó la importancia de concurrir a los centros de vacunación como consecuencia de la disminución de la efectividad. “En el caso del grupo de 5 a 11 años se habían inoculado con dosis inactivada Sinopharm, así que ahora de refuerzo es la vacuna de ARN mensajero. Por otro lado, sabemos que hay un sublinaje de la variante Ómicron, que es la que está circulando y que el refuerzo viene bárbaro para aumentar la protección”.

A su vez, la pediatra sostuvo que “todavía hay pacientes que tienen vacunación incompleta. En el casco urbano de la ciudad el porcentaje no es el que queremos, que es del 75 u 80%”.

Cabe remarcar que la franja etaria de tres y cuatro años no está habilitada a recibir la primera dosis de refuerzo, porque las vacunas Pfizer y Moderna son para mayores de cinco. “Hasta que no salgan trabajos publicados que den seguridad en menores de cinco, nos quedó esa franja de tres a cinco que no va a tener primer refuerzo”, marcó la especialista.

En otra línea, Luna se refirió a la preocupación en relación a las vacunas del calendario nacional. “Tenemos un calendario que está súper completo”, marcó y llamó a “realizar todo el esquema por lo menos hasta los seis años. Después sabemos todos los refuerzos que vienen a los 11 años, y las vacunas de las embarazadas”.

Asimismo, se refirió a completar la vacuna antigripal obligatoria en menores de entre seis meses y dos años, como así también en todos los grupos de riesgo y los mayores de 65. También la inoculación contra el sarampión al año de vida, que es obligatoria.

Consultada sobre el aumento de contagios en chicos en la región, la profesional señaló que los casos aumentaron y que siguen siendo leves en su gran mayoría. “Hay pacientes que se internan por complicaciones del coronavirus y los problemas a largo plazo, respecto a lo que se llama Covid-19 prolongado, principalmente son las secuelas respiratorias y cardíacas”.

Y completó: “Este año a diferencia de otros es que tenemos conviviendo Covid-19 con los virus estacionales respiratorios propios del invierno. Por eso es que tenemos mucha más cantidad de pacientes internados, pero en los porcentajes los que son por coronavirus son los menores. Todos los que son las internaciones están al 80% seguro, es un número altísimo”.