La semana comenzó con renovados reclamos por el agua

El primer lunes de la tercera semana de octubre comenzó con un renovado pedido de soluciones por la falta de agua, la baja presión y las pérdidas en la vía pública, en el contexto de una jornada calurosa que confirmó la llegada de la parte más fuerte de la primavera.

Por un lado, en el sur de La Plata no fueron pocos los vecinos que volvieron a reportar problemas con el suministro de agua y también nuevas pérdidas por cañerías dañadas en Villa Elvira, más concretamente en la zona de 7 y 94. Hasta allí se acercó un móvil de este multimedio y dialogó con los vecinos, quienes comentaron la situación. “Estamos sin presión nuevamente en la zona de Villa Elvira en avenida 7 y 94. Hay una gran pérdida en la esquina y estamos sin presión en toda la zona. Hay momentos que no hay agua y no se puede seguir así. ABSA nos toma los reclamos pero no hay respuestas”, contó Silvina, una de las frentistas.

En este lugar de La Plata los vecinos confesaron que hicieron varios pedidos y hasta el momento no han podido obtener la solución esperada.

“Hicimos 10 reclamos a ABSA y todavía no tenemos ninguna respuesta”, expresó indignada la vecina.

Esta situación generó muchos comentarios ayer al mediodía, cuando la temperatura promedio osciló los 25 grados en pleno mes de octubre, anunciando un verano muy caluroso.