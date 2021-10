Los efectos de la vacuna de Janssen duran más que los de Pfizer y Moderna

El estudio demostró que el componente produjo anticuerpos iniciales activos hasta 8 meses con una sola dosis, a diferencia de los otros inmunizantes que lograron un período de 6 meses de protección con las dos aplicaciones. Las vacunas de Pfizer y Moderna (ambas de ARN mensajero) generaron una robusta respuesta de anticuerpos hasta el mes de la aplicación de la segunda dosis pero disminuyeron a los 6 y 8 meses, respectivamente; mientras que la inoculación con una sola dosis de Janssen indujo respuesta de anticuerpos iniciales más bajas pero que se sostuvieron por 8 meses, según un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine.

El trabajo comparó las respuestas de anticuerpos y células de pacientes inmunizados con diferentes vacunas, 31 con la de Pfizer, 22 con la de Moderna y 8 con la de Janssen.