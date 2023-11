La Universidad Nacional de Bellas Artes sumará un enorme y moderno edificio

La Universidad Nacional de Bellas Artes (UNA) contará dentro de poco tiempo con un nuevo y moderno edificio de 4.700 metros cuadrados, donde se dispondrán aulas y talleres para que cientos de estudiantes que se formen en la Facultad de Artes en Movimiento.

Según se informó, se trata de una obra que es parte de un programa federal de Infraestructura Universitaria, que ya lleva 167 intervenciones en universidades de todo el país.

“Estamos en la Universidad Nacional de Bellas Artes, esta es la Facultad de Artes en Movimiento, todo lo que tiene que ver con danza y todo lo que es parte de esta universidad”, explicó el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

El funcionario nacional detalló que desde la cartera se está reciclando y refuncionalizando el edificio de cuatro pisos, donde previamente funcionó una fábrica de quesos.

“Acá muy prontito van a estar seguramente estudiando y formándose cientos de chicos y de chicas en estas artes. Cuando decimos que al peronismo no se lo llevan por delante, lo que no se llevan por delante es nuestro compromiso con la educación pública, lo que no se van a llevar por delante es el convencimiento de un conjunto muy importante de argentinos y de argentinas que sabemos que la Argentina tiene lo mejor y que vamos a estar a la altura del esfuerzo de cada uno y de cada una”, añadió.

Vale aclarar que en esa Facultad se dictan las carreras de Licenciatura en Composición Coreográfica, que tiene una duración de cuatro años; y la Tecnicatura en Interpretación en Danza, que tiene una duración aproximada de tres años.