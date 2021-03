Largas colas en la VTV: se verifican cerca de 700 autos por día

Nuevamente se registraron largas colas para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en La Plata, donde por calle 19 había fila de hasta 3 cuadras y pasan aproximadamente 700 autos por día.

“Parece que avanza rápido, pero con turno no debería tardar. Se me vence ahora con la prórroga, me parece que ese es el problema, todas las prórrogas vencen ahora en marzo”, dijo un automovilista de Glew, zona sur de la provincia de Buenos Aires.

Otro de los presentes, de Melchor Romero, criticó que “imaginaba que iba a haber esta cola, pero me que iban a decir dos colas, una para la gente con turno y los que no. Así se manejan, país de primer nivel”.