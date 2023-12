Largas filas en los mayoristas por la escalada de precios y las fiestas

A pocas horas de que asuma Javier Milei como presidente, mucha gente trató de abastecerse de productos en medio de una ola de remarcaciones que abarca a todos los rubros.

“Ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar con los precios, y como las promociones que hay ahora como la devolución del IVA no van a seguir, decidí ir al mayorista a hacer las compras ahora. Es lamentable que tengamos que estar ha­ciendo esto, pero es la única forma que tenemos de proteger un poco el salario. Compré harina, aceite, productos de limpieza y fideos. Los precios están muy altos, pero como no sabemos si van a subir más, decidí salir a comprar ahora”, le dijo a diario Hoy Susana, una vecina de Barrio Norte que ayer se acercó hasta un supermercado mayorista de 25 y 520.

Tras los incrementos del 30% de los combustibles, en los grandes centros mayoristas se observaron largas filas y changuitos llenos. Sin duda, también influyó en los vecinos y vecinas la proximidad de las fiestas.

Además, la gente también decidió aprovechar las promociones que algunas cadenas de supermercados y locales tienen los fines de semanas con algunas tarjetas de débito y con Cuenta DNI. Las escenas se repitieron tanto en los hipermercados platenses como así también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

“No estamos tomando pedidos para el 24 y el 31 porque no tenemos los precios”, le dijo a este multimedio el dueño de una carnicería de la zona céntrica. Los comerciantes les piden a los consumidores que esperen algunos días para ver cómo se “reacomoda la situación”.

En ese contexto, los compradores se volcaron a las calles para poder adquirir productos que desde ma­ñana podrían estar más caros. Los supermercados se encontraban abarrotados, en algunos casos con más de una hora de demora para los pagos. Todos se quieren adelantar a la suba de precios, aunque en alimentos ya se dio gran parte.

Vale remarcar que el nuevo gobierno manifestó que la Secretaría de Comercio dejará de cumplir con el control de precios que venía ejerciendo, y la aceleración en los aumentos luego del balotaje del 19 de noviembre llevó a que algunas cadenas presentaran listas con aumentos de hasta el 40%.