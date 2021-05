Tras la renovación por parte del Gobierno nacional de las medidas restrictivas para paliar el aumento acelerado de casos positivos de coronavirus y contener la crisis del sistema sanitario, las decisiones comienzan a arrojar resultados positivos. Todo esto se da en un contexto de preocupación y angustia por la desesperante situación de no poder conseguir una cama para un ser querido.



“Es claro que las medidas de alguna manera lograron estabilizar. La cantidad de contagios no siguió aumentando en estos 10, 15 días. Está estable y en estos últimos días hasta bajó un poco. Las medidas tuvieron cierta efectividad”, le expresó a diario Hoy el Dr. Ricardo Teijeiro, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.



Consultado sobre la situación de los centros de salud, el médico infectólogo sostuvo: “La demanda es muy alta. Se generaron nuevas camas, pero con el riesgo de que las que son de terapia realmente no las esté manejando la gente más capacitada. Se pusieron camas con respiradores en las guardias, en las unidades coronarias. Todas las personas tienen asistencia, pero el sistema sanitario está al límite”.



El profesional remarcó la importancia de continuar trabajando en la concientización, para que disminuyan los contagios con las medidas que ya todos conocemos, pero que no siempre se cumplen. Distanciamiento, higiene, juntadas de pocas personas sólo al aire libre y el uso adecuado del barbijo son algunos de las acciones preventivas que no se deben dejar de llevar adelante.



Sobre la vacunación, el experto indicó: “ Por el momento estamos con un nivel muy bajo, estamos en un 15, 16%, que no puede contener la pandemia. Para poder lograr contener la pandemia hay que tener 50, 60% como mínimo, como pasó en Reino Unido y en Israel. Pero eso no quiere decir que la vacuna no sea efectiva. Tenemos que lograr vacunar masivamente en el menor tiempo posible, porque la pandemia tampoco termina en esta ola. Si nosotros no vacunamos va a haber nuevas olas, nuevos episodios donde va a pasar lo mismo”.