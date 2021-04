“Las medidas van en el sentido acertado”

Hospitales al borde del colapso, cepas más contagiosas y récords de infectados. Para intentar detener al menos por un rato los impactos constantes de la segunda ola, el Gobierno nacional debió tomar medidas urgentes.



Sobre los anuncios, Jorge Geffner, investigador del Conicet y especialista en Inmunología, expresó: “Tienen que ver con una situación que estamos pasando ahora que es crítica. Pasamos de un piso de seis mil a veinte mil y pico de casos por día. Y tenemos la complicación adicional que están circulando en forma bastante extensiva dos variantes que preocupan mucho, que es la variante del Reino Unido, la de Kent, y la variante P1, de Manaos”.



El especialista recalcó que se trata de variantes más transmisibles y más agresivas. “No es un fenómeno que se da solo en Argentina. En el Cono Sur muy fuerte. Hoy tenés Brasil y Paraguay en colapso sanitario, Chile 90 y pico por ciento de saturación en terapias intensivas y nosotros complicados al igual que Uruguay”, sostuvo.



En relación a la circulación viral, el especialista contó que estas nuevas cepas contribuyen al aumento de casos y que se “empiezan a adueñar de la circulación viral”. A su vez, confirmó que golpea con mayor fuerza a los jóvenes.



“En relación a las medidas, yo creo que van en el sentido acertado. Son dolorosas algunas, como la de la escolaridad, pero hay que tomarlas. Está bien el hecho de que tengan un inicio y un final, dos semanas, a ver si logramos aplacar la curva que cuando la ves parece una vertical. Hay que tratar de frenar eso y darle tiempo a que lleguen mayor cantidad de vacunas para cubrir a la población de riesgo”, señaló.



Consultado sobre la efectividad de la vacuna sobre las nuevas variantes, manifestó: “Contra la variante británica es efectiva, contra la variante P1 va a ser un poco menos efectiva, pero un poquito. Justo hoy (por ayer) salió un paper en la revista Science y estudia el asunto de la P1, no con la ‘Sputnik’ pero sí con la vacuna de Oxford/AstraZeneca y con Pfizer y Moderna. Y realmente, así como la (cepa) sudafricana, que nosotros no la tenemos, evade muy notoriamente la respuesta inmune, la P1 la evade, pero poco”.

Cabe señalar que la semana que viene llegarán al país 900.000 dosis de Oxford/AstraZeneca. Asimismo, se espera que lleguen las dos millones de Sinopharm y más ‘Sputnik V’. “Hay que darle tiempo y para eso hay que bajar la curva”, dijo el experto.

En la misma línea, indicó: “Quizás no tengamos la eficiencia con nuestras vacunas del 98 por ciento, que es las que tenemos con las variantes convencionales, pero no va a bajar del 75 por ciento en base a lo que estuvimos leyendo”.



“Creo que la restricción es correcta y hay que cumplirla. Desde el punto de vista de las vacunas esperemos que lleguen.

Aparentemente se van a empezar a desbloquear un poquito más. Lo que podemos hacer es respetar a rajatabla las medidas de prevención que son muy efectivas y que no las cumple toda la población: uso correcto del barbijo, distanciamiento social, medidas higiénicas y ahora que viene el frío airear los ambientes”, concluyó.