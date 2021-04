Efectos del coronavirus en los niños: el síndrome inflamatorio multisistémico

Los efectos y secuelas del virus Sars-CoV-2, que origina la enfermedad Covid-19, no dejan de alarmar y poner en alerta a la comunidad médica, sobre todo por las diferentes aristas que abre la pandemia. Así, en el caso de algunos niños que de-sarrollaron cuadros graves, presentaron el síndrome inflamatorio multisistémico.



¿De qué se trata? Para responder esa duda, diario Hoy dialogó con el doctor Delfor Giacomone, reumatólogo pediátrico, expresidente de la Sociedad Pediátrica de La Plata y de la Asociación de Reumatología provincial, quien trabajó durante años en el Hospital de Niños local, donde se han registrado casos de este tipo, según señaló.



“El síndrome inflamatorio multisistémico es un proceso inflamatorio desencadenado por una reacción del organismo; el virus desencadena una reacción inflamatoria exagerada y provoca los síntomas en los chicos, puede aparecer en el momento de la infección aguda pero también aparece hasta 2 semanas después”, señaló el profesional.



Según consignó, la manifestación más importante es la fiebre, aunque también puede haber brotes en la piel, compromiso cardíaco y alteración en el funcionamiento del corazón, en la coagulación y problemas intestinales.



“Es un cuadro severo y grave, afortunadamente no es frecuente pero se ve, por eso necesita del reconocimiento temprano, internación y un tratamiento precoz. Por lo general se ve en chicos de entre 6 y 12 años”, especificó Giacomone.



En ese plano, aclaró que cuando se habla de este síndrome, tiene que ver siempre con la reacción por Covid-19. Por eso aclaró que “hay algunos casos que son similares a la enfermedad de Kawasaki, cuando se empezó a hablar de este síndrome se vio que era muy parecido, pero en este caso se da en chicos más grandes, ahí se vio que era distinto”.



“Cuando los chicos se presentan a la consulta por Covid-19, suelen ser síntomas leves que pasan desapercibidos y la gran mayoría no tiene complicaciones, cuando se complica está el riesgo de que desarrollen el síndrome inflamatorio multisistémico”, marcó.



Para llevar tranquilidad a las familias, el doctor aclaró que “el número de niños con este síndrome es muy bajo; no se puede decir qué porcentaje desarrolla el cuadro entre los que están contagiados por esto de que muchos no desarrollan síntomas, pero por lo que vemos en la práctica, es muy bajo”.



El proceso de recuperación implica unos días de internación, se aplican medicamentos específicos y suele ser buena para la mayoría; de la evolución dependerá el tiempo que lleve el tratamiento.