La Plata: en los próximos días los hospitales decidirán quién vive y quién muere

La disparada de casos positivos de coronavirus, que en las últimas semanas posicionó a La Plata como el epicentro de la pandemia en el país, generó una ola de pánico en torno al colapso del sistema de salud en la región, en general, y sobre el limitado número de camas de cuidados intensivos, en particular.



En la Argentina, como una necesidad de jerarquizar la calidad de atención de la salud pero también, y en menor medida, como una respuesta a los juicios por mala praxis, desde la década del 90 rige una legislación que obliga a los hospitales a contar con Comités de Ética Hospitalaria, un instrumento “que cumplirá funciones de asesoramiento, estudio, docencia y supervisión de la investigación respecto de aquellas cuestiones éticas que surgen de la práctica de la medicina hospitalaria”.



Entrevistado por este medio, el director general del Hospital Italiano de La Plata Roberto Martínez recalcó: “Tengo un Comité de Ética para convocarlo cuando haga falta, no hay que crearlo”. Acerca de la posibilidad de usarlo en caso de que se sature el sistema de camas, el referente de la institución dijo: “Desde el inicio de la pandemia hemos visto lo que pasaba en otros lugares con la crisis sanitaria. Hasta ahora no hemos tenido que activar ningún caso que tenga que ver con la ética”.





Sobre las funciones de este instrumento, aseguró: “Es un Comité que se convoca ante cuestiones particulares, es independiente y hace recomendaciones para cualquier tema que tenga que ver con lo asistencial y se basa en los principios de la bioética. Hasta ahora no nos tocó. No podemos decir lo que va a pasar en los próximos días o semanas, pero si hace falta se convocará”.



En el caso del Hospital Italiano, el Comité está conformado por el director médico, el jefe de Terapia Intensiva, el sacerdote de la institución, abogados, psicólogos y médicos eticistas.

“Tarde o temprano va a pasar”



Por su parte, Raúl Tassi, director del Instituto Médico Platense y el Instituto Del Diagnóstico, precisó que “el Comité de Ética existe, pero no llegamos a ese punto: en eso deberían pensar las personas que no creen en el virus”. Asimismo aclaró que antes de recurrir a este instrumento del que disponen todos los hospitales, es imperioso agotar otras instancias.



“Los pisos Covid y la Terapia Intensiva están sin camas; a medida que alguno puede ubicarse en un piso, sube otro a Terapia, tenemos lista de espera. No hay lugares, los demás hospitales están igual: Italiano, Español, Ipensa, Instituto Médico Platense e Instituto del Diagnóstico estamos todos llenos, lo que hicimos fue implementar la atención domiciliaria: asisten los enfermeros y llevan oxígeno y lo que se necesita. El 65% de los pacientes son de IOMA y algunos pagan particular la atención domiciliaria con oxígeno, pero tarde o temprano va a pasar que no consigamos más tubos, porque todos usan desde que entran”, explicó.





Y añadió: “El problema en algunos hospitales es que no hay médicos. Hay que tenerlos bien, no decir que se relajaron. El problema es que el virus está más agresivo y ataca más rápido, pero también tuvimos pacientes que entraron en enero y se fueron hace una semana. Es muy grande el esfuerzo que hacen los médicos y enfermeras de terapia, luchando por cada paciente, controlando todo. Es un inmenso trabajo y da bronca escuchar a quienes hablan sin saber”.



En el caso del Sanatorio Argentino, en cuya puerta de entrada hay un cartel que anuncia que la Terapia Intensiva está ocupada en un 100%, el Comité de Ética existe desde hace algún tiempo. El director médico de la institución, el doctor Ernesto Frachia, confirmó a diario Hoy que si bien todavía no se utilizó para decidir “a quién ventilar y a quién no”, se trata de un mecanismo con plena vigencia.

En otro orden, una trabajadora de la salud de la región que eligió conservar el anonimato, explicó: “Llegado el caso, el Comité de Ética decide que se desconecte a una persona que obviamente tiene menos chances de vivir: que tenga, por ejemplo, más edad o más factores de riesgo”. En este sentido, argumentó: “Hay muchas cosas que le exceden al comité porque se tiene que decidir en el momento. Hay cosas que tenés que resolver, no podés esperar a mandarle un mail a cada una de las nueve personas del comité para que se junten de manera virtual o presencial a decidir algo, que expongan los motivos por los cuales sí y por los cuales no hacerlo, lleguen a un acuerdo y den la resolución, porque el paciente se te está muriendo en la camilla”.