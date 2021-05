Las ventas de artículos del hogar subieron un 97,4% interanual en el primer trimestre

Las ventas en comercios de electrodomésticos y de artículos para el hogar totalizaron $ 59.247,1 millones, a precios corrientes del primer trimestre de 2021, un incremento del 97,4% respecto del primer trimestre de 2020, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De este total, para el panel de 102 empresas, $ 13.607,8 millones correspondieron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que significó un incremento de 128,5% respecto al mismo período del año anterior.

Por su parte, en los 24 partidos del Gran Buenos Aires las ventas subieron a $ 15.584,5 millones, un 83,4% más que en el primer trimestre de 2020.

Por último, en el resto del país las ventas fueron $ 30.054,8 millones, lo que representó un incremento de 93% respecto del mismo período del año anterior

Si se analiza por grupo de artículos, en el primer trimestre de 2021, los que tuvieron los mayores aumentos fueron: Computación y accesorios informáticos, con $ 5.926,5 millones y una variación porcentual respecto al mismo período del año anterior de 191,8%; Telefonía, con $ 12.451,9 millones y una variación de 145,2% respecto a igual trimestre de 2020,

En el segmento de Cocinas a gas y eléctricas, hornos microondas y eléctricos, calefactores, calefones y termotanques, con $ 4.935,8 millones y una variación porcentual interanual de 114,6%; y Pequeños electrodomésticos, con $ 2.566,4 millones y una variación porcentual interanual de 109,1%

Así en el primer trimestre de 2021, los artículos seleccionados con mayor volumen de cantidades vendidas fueron: Teléfonos celulares, con 525.094 unidades; Pequeños electrodomésticos, con 492.289 unidades; Televisores,TV LED, smart TV, LCD y plasmas, con 246.532 unidades; Ventiladores, con 226.091 unidades.

También se contabilizaron Equipos de aire acondicionado, con 148.960 unidades; Heladeras con y sin freezer, con 116.951 unidades; Lavarropas, con 95.387 unidades; Impresoras, scanners, con 80.428 unidades; Calefones y termotanques, con 78.471 unidades; y Computadoras (PC, notebook, all in one, etc), con 71.303 unidades.