Les prometieron pavimento y sólo les harán mejorado asfáltico

Un grupo de vecinos de San Carlos están indignados con el municipio luego de que la promesa de pavimentación no se vea cumplida. Según le señalaron a diario Hoy, no se realizará lo acordado previamente y se hará un mejorado asfáltico desde 49 hasta 149 y 153.

El mayo problema que destacan los vecinos es que esto ha sucedido varias veces y que el mejorado con cal y tierra, les ha generado problemas de salud a varios de ellos. "En estos días nos enteramos que no van a pavimentar sino que nos van a hacer un mejorado con cal y tierra, lo cual no queremos porqe eso ya lo hicieron una vez y varios vecinos tuvieron problemas en los bronquios por la tierra que volaba constantemente", le señalaron a este multimedio.

Por otro lado, destacaron el cansancio que tiene en la zona por este problema que no se resuelve: "Estamos cansados que nos mientan cada vez que hacen campaña. La calle 49 figura asfaltada en la municipalidad hace años con recorrido del Oeste 27, lo cual no ocurre porque la calle es de tierra y el micro no puede pasar".