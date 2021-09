Lluvia, accidentes y semáforos sin funcionar en la ciudad

Lejos de anticipar la llegada de la primavera, en los primeros siete días de septiembre llovió todo lo que no había llovido en julio y agosto. Tanto es así que desde hace dos días, las complicaciones en los distintos barrios de La Plata se hicieron notar.

Desde muy temprano, los semáforos de la avenida 143, en el tramo desde 38 hasta 44 no estuvieron funcionando, lo cual generó desconcierto, bruscas frenadas y quejas por parte de los vecinos de la zona.

Además, cuando apenas habían pasado cinco minutos de las ocho de la mañana, distintos accidentes se fueron reportando. La causa fue el notable incremento del caudal de tránsito, como consecuencia del movimiento alrededor de las escuelas por la presencialidad plena en las aulas. Esto se vio reflejado, por ejemplo, en 14 y 32, en donde un remisero se puso a discutir con un automovilista debajo de la lluvia, porque lo habían chocado desde atrás cuando tuvo que frenar para dejar el paso a los autos, provenientes desde la zona de Tolosa, por 14.

De forma simultánea, en la zona Sur de la ciudad, otro auto terminó en un zanjón en la avenida 7, en las inmediaciones de la calle 637, cuando se dirigía hacia Villa Garibaldi. También sobre la misma avenida y en la misma zona, los semáforos siguen sin funcionar en los cruces de la 610 y de la 630.

A todo esto, el incendio de una precaria vivienda en la calle 90, cerca de la calle 5, provocó mucha confusión entre los vecinos del barrio, ya que los bomberos tardaron en llegar y bajo la lluvia los trabajos se hicieron mucho más engorrosos.

Cabe mencionar que en el mismo barrio, al igual que en la zona de Las Rosas y el barrio 10 de Mayo en Romero, los vecinos de Aeropuerto vienen reportando que resulta imposible transitar por las calles 4, 5 y 6 entre 90 y 92 cada vez que llueve.

También se registró una escena parecida en el barrio Nuevo Mercadito, en donde se agravó el problema de los desbordes cloacales por la cantidad de agua acumulada en la zona de 117 y 517 durante las últimas 48 horas.

Desde distintos grupos, que nuclean a los vecinos de La Plata, consideran que la problemática es una asignatura pendiente, ya que están esperando que deje de llover para por lo menos intentar caminar o cruzar los con los vehículos por estas zonas de la ciudad.

Casas inundadas en Etcheverry

Como consecuencia de las intensas lluvias que se registraron en toda la región, y que venían siendo advertidas por el servicio meteorológico y Defensa Civil, los vecinos de Etcheverry sufrieron severas consecuencias en las casas que están sobre la calle 45, desde 217 hasta 219.

Allí, a 100 metros de la denominada “esquina de la muerte”, por la gran cantidad de accidentes de tránsito letales que se registraron desde el 2018 en 44 y 217, el agua afectó las entradas de algunas casas y hasta ensanchó la madera de puertas y portones.

Asimismo, el agua acumulada impidió que muchos vecinos pudieran salir a trabajar, hacer los mandados o llevar a los más chicos a la escuela, ya que literalmente quedaron atrapados adentro de sus casas. Salir implicó ayer una verdadera travesía, más digna de alguien que vive en la zona del Delta que en plena zona Oeste de La Plata.

“Cada vez que llueve pasa lo mismo. El agua empezó a subir y no sabemos hasta donde podía llegar. Los chicos no pueden ir al colegio y la gente no puede ni salir a trabajar por esta situación”, relató Simón, uno de los vecinos de la calle 45.

Cabe señalar que en esta zona de la ciudad, sobre la calle 217, no hay pavimento en las intersecciones. Tanto para el lado de 43 como para el lado Sur de Etcheverry sobre la 45, los cruces son de tierra y cuando se registran dos días de intensas lluvias se forma todo un barrial en el lugar.

Si bien los padres de los alumnos de la escuela número 61 (la cual había tenido problemas edilicios, que estaban en vías de solución) habían podido llevar a los chicos durante el lunes y el martes, ayer se notó la ausencia de alumnos. Esto se debió a que en muchos lugares de Etcheverry resulta imposible transitar y desde el gobierno provincial confirmaron que para la ciudad de La Plata se tuvieron que comprar vehículos oficiales todoterreno, para poder recorrer algunos barrios.

Una trampa mortal bajo el agua en calle 13

Un grupo de vecinos, que vive sobre la avenida 13 en el Barrio Norte platense, tuvo que tomar cartas en el asunto para poder señalizar un enorme pozo. Se generó en la vereda de la esquina de 33, a menos de un metro de la senda peatonal donde suelen cruzar las personas que vienen desde la zona de 14 en La Loma. La vereda se terminó perforando por el paso del tiempo y así se formó un enorme pozo. Tuvieron que señalizarlo con un pedazo de rama, que fue colocado en su interior, para que las personas eviten meter el pie y quedar atrapadas.

“Es una trampa mortal. Por acá pasan personas no videntes con un bastón o abuelos. Cuando uno va o viene caminando para hacer mandados al supermercado, que está más cerca de 32, o a la ferretería, no va pensando que la vereda está agujereada”, expresaron frentistas del lugar.

Cabe recordar que en la avenida 13, entre 32 y 38, hay una superpoblación de negocios, por lo tanto hay una incesante circulación de personas durante todo el día, que suelen hacer mandados o que van a buscar repuestos a las casas especiales de este rubro en la zona.

Además, se sumaron más quejas por los adoquines sobre el diagonal 73 y las bicisendas.